РЭЦ и АЦ ВЦИОМ рассказали о барьерах экспорта в СНГ

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) в партнерстве с Аналитическим центром ВЦИОМ организовал дискуссию вместе с бизнесом и экспертами для поиска эффективных решений для российских компаний на стремительно развивающемся рынке ближнего зарубежья в ходе сессии "Экономические импульсы в СНГ. Укрепляя конкурентные позиции в условиях глобализации" на международном форуме "Сделано в России", проходящем в Национальном центре "Россия" 21 октября.

"Экономики стран СНГ в последние годы демонстрируют существенный рост, особенно после 2022 года. Этот импульс проявляется в стабильном увеличении доходов населения, улучшении уровня жизни и существенных изменениях в структуре потребления. Параллельно активно развивается инвестиционный климат, растет число крупных проектов и объемы вложений. В перспективе ближайших трех лет емкость рынка СНГ составит приблизительно 15 миллиардов долларов. Однако, как было отмечено в ходе сессии, рынки стран СНГ для многих российских производителей стали высококонкурентными. Динамика последних лет показала, что ситуация становится более сложной: в регионе усиливается давление со стороны внешних игроков, в частности, производителей из Китая и США, а также наблюдается активное развитие собственных производственных мощностей. Это требует от российских компаний оперативной адаптации и поиска инновационных подходов", - сообщает РЭЦ.

Вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский представил результаты исследования "Ключевые барьеры и потребности экспортеров", которое позволило выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются российские компании при выходе на рынки СНГ.

"Исследование РЭЦ, которое мы ежегодно проводим для настройки наших и государственных мер поддержки, показало, что более половины российских компаний планируют развиваться на рынках ближайшего зарубежья. При этом наш бизнес отмечает существенный спрос на поддержку с поиском покупателя, организацией зарубежных выставок и бизнес-миссий, а также выстраивание рекламной поддержки. Мы учитываем это в нашей работе на 2026 год и видим потенциал реализации совместных проектов с нашими партнерами по этому направлению", - подчеркнул Георгиевский.

Согласно данным РЭЦ, наиболее перспективными рынками, помимо стран ЕАЭС и СНГ, для экспорта остаются Китай, Ближний Восток, АСЕАН и Южная Азия.

РЭЦ уточнил, что уже пять лет развивает цифровую платформу "Мой экспорт" - комплексную цифровую экосистему, полностью удовлетворяющую потребности экспортеров на всем экспортном цикле, начиная с обучения и экспортной аналитики и заканчивая финансированием сделки. На "Моем экспорте" представлены обучающие и аналитические сервисы, консультации по различным аспектам экспортной деятельности. Платформа помогает разместить товар на релевантной зарубежной интернет-площадке, оформить разрешительные документы (такие, как экспортные лицензии, ветеринарный и фитосанитарный сертификаты, сертификат происхождения товара), найти специалистов по логистике, подать заявку на получение господдержки, ознакомиться и подать заявки для получения банковских и страховых продуктов. Экспортерам уже оказано более 2 миллионов услуг.

В свою очередь управляющий директор продуктового офиса РЭЦ Марк Мурашко представил результаты совместного исследования Аналитического центра ВЦИОМ и РЭЦ. По его словам, "на сегодняшний день Россия для населения большинства стран региона СНГ является ключевым экономическим партнером". Россию как наиболее перспективную страну для развития товарообмена чаще всего называют жители Киргизии и Казахстана (по 59%), в Таджикистане этот показатель составляет 46%, в Азербайджане – 43%. При этом в Молдавии (20%) и Грузии (15%) приоритетность России ниже, а среди других важных партнеров часто указываются Китай, Турция, ЕС и США.

Востребованность российских товаров наиболее высока в Киргизии, Казахстане и Армении, а наименьшая - в Грузии и Молдавии. Это исследование также выявило, что среди стран СНГ основными товарными категориями, в которых выбор в последние годы пал на российских производителей, стали продукты питания, бытовая химия, косметическая продукция, строительные материалы и товары легкой промышленности.

Главными причинами выбора российских товаров потребители называют их высокое качество (от 61% в Киргизии до 73% в Таджикистане), а также оптимальное соотношение цены и качества и конкурентная ценовая доступность.

В рамках дискуссии участники подробно рассмотрели шаги, необходимые для сохранения и повышения конкурентоспособности российских технологий, товаров и услуг. Были предложены стратегии и механизмы поддержки экономического роста в государствах СНГ, нацеленные на укрепление экономического взаимодействия и закрепление ведущих позиций России на этих ключевых рынках.

