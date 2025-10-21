Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил перспективы строительства тоннеля между Россией и США - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/ekspert-2049515909.html
Эксперт оценил перспективы строительства тоннеля между Россией и США
Эксперт оценил перспективы строительства тоннеля между Россией и США - РИА Новости, 21.10.2025
Эксперт оценил перспективы строительства тоннеля между Россией и США
Транспортную систему для строительства тоннеля между РФ и США через Берингов пролив следует реализовывать на основе инновационных решений, одним из таких может... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T07:33:00+03:00
2025-10-21T07:33:00+03:00
россия
сша
берингов пролив
илон маск
кирилл дмитриев
мади
российский фонд прямых инвестиций
hyperloop transportation
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035014162_0:0:3440:1935_1920x0_80_0_0_b1b484a174f588eea610dab3f6889f89.jpg
https://ria.ru/20251018/tonnel-2049059204.html
https://ria.ru/20251018/dmitriev-2049028749.html
россия
сша
берингов пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035014162_711:0:3440:2047_1920x0_80_0_0_a0c2089ac29a7fc6103ee9f361c75f58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, берингов пролив, илон маск, кирилл дмитриев, мади, российский фонд прямых инвестиций, hyperloop transportation, экономика
Россия, США, Берингов пролив, Илон Маск, Кирилл Дмитриев, МАДИ, Российский фонд прямых инвестиций, Hyperloop Transportation, Экономика
Эксперт оценил перспективы строительства тоннеля между Россией и США

Доцент Зеге: тоннель между Россией с США можно построить по технологии Маска

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБерингов пролив
Берингов пролив - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Берингов пролив. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Транспортную систему для строительства тоннеля между РФ и США через Берингов пролив следует реализовывать на основе инновационных решений, одним из таких может стать технология Илона Маска, представляющая собой герметичную трубу, по которой на высокой скорости передвигаются транспортные капсулы, таким мнением поделился с РИА Новости кандидат технических наук, доцент МАДИ Сергей Зеге.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Дмитриев рассказал о работе над ТЭО тоннеля между Россией и США
18 октября, 10:50
Проект "вакуумного поезда" - Hyperloop – был предложен американским предпринимателем Илоном Маском в 2013 году. Идея заключалась в создании трубопровода, в полости которого было необходимо создать вакуум. Внутри этого трубопровода курсировали бы транспортные капсулы длиной 25-30 метров со скоростью от 480 до 1102 километров в час.
"Транспортную систему для такого проекта следует рассматривать на основе инновационных решений. Это может быть решение Маска с герметичной трубой и большими скоростями движения. Его можно приспособить в варианте небольших скоростных экипажей в тоннелях небольшого диаметра, что будет кратно дешевле того, что понадобится для железной или автомобильной дороги", - рассказал эксперт, комментируя варианты реализации тоннеля между РФ и США.
Также, по его словам, в этом проекте может быть задействована адаптированная для условий севера воздухоплавательная транспортная система, но преградой для воплощения в жизнь такой системы является сложность сделать ее всепогодной.
«
"Интересным может быть решение с "канатно-гравитационным транспортом", - оригинальная запатентованная разработка российских инженеров - позволяющая создать пути высокой степени капитальности в сложных природных условиях при минимальных финансовых издержках как на строительство, так и на эксплуатацию, которую можно вести в автоматическом режиме", - добавил Зеге.
Он отметил, что вопрос строительства тоннеля неразрывно связан с вопросом создания транспортных подходов к нему. "Если подводный тоннель сам по себе может быть выполнен в обозначенные сроки и деньги, то строительство подходов на основе практикуемых технологий (железная или автомобильная дорога) выйдет далеко за рамки прогноза и скорее всего будет экономически нецелесообразно, хотя и может быть выполнено технически", - подчеркнул эксперт.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и США
18 октября, 02:51
 
РоссияСШАБерингов проливИлон МаскКирилл ДмитриевМАДИРоссийский фонд прямых инвестицийHyperloop TransportationЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала