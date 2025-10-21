Эксперт оценил перспективы строительства тоннеля между Россией и США

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Транспортную систему для строительства тоннеля между РФ и США через Берингов пролив следует реализовывать на основе инновационных решений, одним из таких может стать технология Илона Маска, представляющая собой герметичную трубу, по которой на высокой скорости передвигаются транспортные капсулы, таким мнением поделился с РИА Новости кандидат технических наук, доцент МАДИ Сергей Зеге.

Проект "вакуумного поезда" - Hyperloop – был предложен американским предпринимателем Илоном Маском в 2013 году. Идея заключалась в создании трубопровода, в полости которого было необходимо создать вакуум. Внутри этого трубопровода курсировали бы транспортные капсулы длиной 25-30 метров со скоростью от 480 до 1102 километров в час.

"Транспортную систему для такого проекта следует рассматривать на основе инновационных решений. Это может быть решение Маска с герметичной трубой и большими скоростями движения. Его можно приспособить в варианте небольших скоростных экипажей в тоннелях небольшого диаметра, что будет кратно дешевле того, что понадобится для железной или автомобильной дороги", - рассказал эксперт, комментируя варианты реализации тоннеля между РФ и США

Также, по его словам, в этом проекте может быть задействована адаптированная для условий севера воздухоплавательная транспортная система, но преградой для воплощения в жизнь такой системы является сложность сделать ее всепогодной.

« "Интересным может быть решение с "канатно-гравитационным транспортом", - оригинальная запатентованная разработка российских инженеров - позволяющая создать пути высокой степени капитальности в сложных природных условиях при минимальных финансовых издержках как на строительство, так и на эксплуатацию, которую можно вести в автоматическом режиме", - добавил Зеге.