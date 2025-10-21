Рейтинг@Mail.ru
ЕК обеспокоена высокими ценами на энергоносители в Европе - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/ek-2049646040.html
ЕК обеспокоена высокими ценами на энергоносители в Европе
ЕК обеспокоена высокими ценами на энергоносители в Европе - РИА Новости, 21.10.2025
ЕК обеспокоена высокими ценами на энергоносители в Европе
Европейская комиссия обеспокоена слишком высокими ценами на энергоносители в Евросоюзе на фоне решения о запрете поставок российского газа и нефти и обещает... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T17:09:00+03:00
2025-10-21T17:09:00+03:00
россия
европа
москва
марио драги
еврокомиссия
евросоюз
совет евросоюза
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20250923/tramp-2043814276.html
https://ria.ru/20251021/evropa-2049473207.html
россия
европа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, москва, марио драги, еврокомиссия, евросоюз, совет евросоюза, в мире
Россия, Европа, Москва, Марио Драги, Еврокомиссия, Евросоюз, Совет Евросоюза, В мире
ЕК обеспокоена высокими ценами на энергоносители в Европе

ЕК намерена удвоить усилия по снижению цен на энергоносители

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Европейская комиссия обеспокоена слишком высокими ценами на энергоносители в Евросоюзе на фоне решения о запрете поставок российского газа и нефти и обещает "удвоить усилия" по снижению цен, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК.
В понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года.
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
США готовы обеспечить энергоресурсами любую страну, заявил Трамп
23 сентября, 18:01
"Еврокомиссия удваивает свои усилия по снижению цен на энергоносители и быстрому облегчению положения промышленных потребителей и домашних хозяйств. Цены на энергоносители в Европе остаются слишком высокими по сравнению с нашими конкурентами, что может подорвать конкурентоспособность основных промышленных игроков и нашей экономики в целом, а также качество жизни наших граждан", - сказано в документе.
В Еврокомиссии считают, что налоги на электроэнергию являются одним из основных факторов таких высоких цен.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Европа полностью отказалась от российских нефти и газа. На самом деле нет
Вчера, 08:00
 
РоссияЕвропаМоскваМарио ДрагиЕврокомиссияЕвросоюзСовет ЕвросоюзаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала