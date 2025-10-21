В Египте рассказали о состоянии гробницы Тутанхамона

КАИР, 21 окт - РИА Новости. Гробница фараона Тутанхамона в Долине Царей в Луксоре находится в хорошем состоянии, угрозы обрушения нет, сообщило министерство туризма и древностей Египта.

Отмечается, что недавние научные исследования и работы показали отсутствие каких-либо изменений или ухудшений с момента обнаружения гробницы в 1922 году.