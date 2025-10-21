Рейтинг@Mail.ru
В Египте рассказали о состоянии гробницы Тутанхамона
21.10.2025
В Египте рассказали о состоянии гробницы Тутанхамона
В Египте рассказали о состоянии гробницы Тутанхамона
Гробница фараона Тутанхамона в Долине Царей в Луксоре находится в хорошем состоянии, угрозы обрушения нет, сообщило министерство туризма и древностей Египта. РИА Новости, 21.10.2025
В Египте рассказали о состоянии гробницы Тутанхамона

В Египте опровергли сообщения об угрозе обрушения гробницы Тутанхамона

Гробница Тутанхамона в Египте. Архивное фото
КАИР, 21 окт - РИА Новости. Гробница фараона Тутанхамона в Долине Царей в Луксоре находится в хорошем состоянии, угрозы обрушения нет, сообщило министерство туризма и древностей Египта.
Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения, что гробница Тутанхамона оказалось под угрозой обрушения из-за трещин.
"Что касается недавних сообщений на некоторых зарубежных новостных сайтах о том, что гробница Тутанхамона на западном берегу Луксора находится под угрозой обрушения из-за трещин в стенах и повышения влажности, генсек Высшего совета по делам древностей Мухаммед Исмаил Халед подчеркнул, что эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности, гробница находится в хорошем состоянии, угроз ее стенам и структуре нет", - говорится в заявлении.
Отмечается, что недавние научные исследования и работы показали отсутствие каких-либо изменений или ухудшений с момента обнаружения гробницы в 1922 году.
Гробница Тутанхамона была обнаружена в 1922 году в Долине Царей в Луксоре во время раскопок под руководством знаменитого британского археолога Говарда Картера. В дальнейшем коллекция фараона, включая золотую маску, была размещена в Египетском музее на Тахрире. В Большом Египетском музее в Гизе, который официально откроется 1 ноября, сокровищам Тутанхамона будет посвящен отдельный зал.
