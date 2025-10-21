Рейтинг@Mail.ru
При крушении поезда в Эфиопии погибли 14 человек
15:24 21.10.2025
При крушении поезда в Эфиопии погибли 14 человек
При крушении поезда в Эфиопии погибли 14 человек
Четырнадцать человек погибли и 29 пострадали в результате крушения поезда на востоке Эфиопии, сообщает издание Addis Standard. РИА Новости, 21.10.2025
в мире, эфиопия
В мире, Эфиопия
При крушении поезда в Эфиопии погибли 14 человек

В Эфиопии при крушении поезда 14 человек погибли и 29 пострадали

© Фото : соцсетиКрушение поезда в Эфиопии
Крушение поезда в Эфиопии - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : соцсети
Крушение поезда в Эфиопии
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли и 29 пострадали в результате крушения поезда на востоке Эфиопии, сообщает издание Addis Standard.
"По данным местных властей, четырнадцать человек погибли и 29 получили легкие и тяжелые травмы в результате крушения поезда на линии Дыре-Дауа - Девеле", - говорится в сообщении.
О причинах аварии не сообщается.
