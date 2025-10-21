https://ria.ru/20251021/efiopiya-2049603538.html
При крушении поезда в Эфиопии погибли 14 человек
При крушении поезда в Эфиопии погибли 14 человек - РИА Новости, 21.10.2025
При крушении поезда в Эфиопии погибли 14 человек
Четырнадцать человек погибли и 29 пострадали в результате крушения поезда на востоке Эфиопии, сообщает издание Addis Standard. РИА Новости, 21.10.2025
При крушении поезда в Эфиопии погибли 14 человек
В Эфиопии при крушении поезда 14 человек погибли и 29 пострадали