Ефимов: на "Звенигородской" начали устанавливать эскалаторы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На строящейся станции "Звенигородская" Рублёво-Архангельской линии московского метро приступили к устройству эскалаторов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что "Звенигородская" будет иметь два вестибюля, в каждом из них смонтируют по три эскалатора.

"Такое количество обеспечит комфорт пассажиров и рациональное распределение потоков. В вестибюле №1 высота подъема превысит 16 метров, в вестибюле №2 – 13 метров. Оборудование изготовлено на заводе в Санкт-Петербурге, его продукция используется и на других объектах столичного метрополитена", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении указывается, что эскалаторы рассчитаны на 50 лет работы.