09:12 21.10.2025
Ефимов: на "Звенигородской" начали устанавливать эскалаторы
На строящейся станции "Звенигородская" Рублёво-Архангельской линии московского метро приступили к устройству эскалаторов, рассказал заммэра столицы по...
Ефимов: на "Звенигородской" начали устанавливать эскалаторы

Ефимов: на станции метро "Звенигородская" начали монтировать эскалаторы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На строящейся станции "Звенигородская" Рублёво-Архангельской линии московского метро приступили к устройству эскалаторов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что "Звенигородская" будет иметь два вестибюля, в каждом из них смонтируют по три эскалатора.
"Такое количество обеспечит комфорт пассажиров и рациональное распределение потоков. В вестибюле №1 высота подъема превысит 16 метров, в вестибюле №2 – 13 метров. Оборудование изготовлено на заводе в Санкт-Петербурге, его продукция используется и на других объектах столичного метрополитена", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что эскалаторы рассчитаны на 50 лет работы.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в 2026–2028 годах ожидается ввод 26,9 километра линий метро, 13 станций и одного электродепо. Также он поручил ускорить темпы возведения Бирюлевской и Рублево-Архангельской веток.
Ефимов: 170 тысяч "квадратов" соцобъектов построят в Москве в рамках КРТ
20 октября, 09:12
