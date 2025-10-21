По Крымскому мосту перекрыли движение транспорта

Рейтинг@Mail.ru
17:02 21.10.2025 (обновлено: 17:03 21.10.2025)
республика крым
россия
республика крым, россия
Республика Крым, Россия
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Крымский мост. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.
Причины не назывались. Перекрыли движение в 16.41 мск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Республика КрымРоссия
 
 
