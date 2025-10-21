https://ria.ru/20251021/dvizhenie-2049644016.html
По Крымскому мосту перекрыли движение транспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 21.10.2025
республика крым
россия
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли