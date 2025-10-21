Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области произошло массовое ДТП
12:06 21.10.2025
В Волгоградской области произошло массовое ДТП
Два грузовика, автобус и семь легковых автомобилей столкнулись в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, два человека пострадали, сообщило ГУМВД России...
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Два грузовика, автобус и семь легковых автомобилей столкнулись в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, два человека пострадали, сообщило ГУМВД России по региону.
По предварительной информации, авария произошла во вторник утром на 3-м километре автодороги "Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба". Столкнулись две грузовые автомашины, автобус и семь легковых автомобилей.
"В результате ДТП пассажирка автомашины Nissan доставлена в медучреждение, пассажирке автомашины Volkswagen оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. На участке дороги движение затруднено.
На месте ДТП в Шимском округе Новгородской области. 19 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Появились подробности ДТП в Новгородской области
19 октября, 18:34
 
Происшествия
 
 
