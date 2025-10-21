https://ria.ru/20251021/dtp-2049552442.html
В Волгоградской области произошло массовое ДТП
В Волгоградской области произошло массовое ДТП - РИА Новости, 21.10.2025
В Волгоградской области произошло массовое ДТП
Два грузовика, автобус и семь легковых автомобилей столкнулись в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, два человека пострадали, сообщило ГУМВД России... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T12:06:00+03:00
2025-10-21T12:06:00+03:00
2025-10-21T12:06:00+03:00
происшествия
среднеахтубинский район
волгоградская область
краснослободск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049551005_0:15:958:554_1920x0_80_0_0_aac39d0e621e2fd451483fdb9fd58f62.jpg
https://ria.ru/20251019/dtp-2049235635.html
среднеахтубинский район
волгоградская область
краснослободск
Происшествия, Среднеахтубинский район, Волгоградская область, Краснослободск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волгоградской области произошло массовое ДТП
Два человека пострадали в массовом ДТП под Волгоградом
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Два грузовика, автобус и семь легковых автомобилей столкнулись в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, два человека пострадали, сообщило ГУМВД России по региону.
По предварительной информации, авария произошла во вторник утром на 3-м километре автодороги "Волгоград – Краснослободск
– Средняя Ахтуба". Столкнулись две грузовые автомашины, автобус и семь легковых автомобилей.
"В результате ДТП пассажирка автомашины Nissan доставлена в медучреждение, пассажирке автомашины Volkswagen оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. На участке дороги движение затруднено.