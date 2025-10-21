https://ria.ru/20251021/drony-2049632238.html
Над Брянской областью сбили шесть беспилотников
Над Брянской областью сбили шесть беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.10.2025
Над Брянской областью сбили шесть беспилотников
МО: силы ПВО за четыре часа уничтожила 6 украинских дронов над Брянской областью