Рейтинг@Mail.ru
Дронов: в Новгородской области активно строятся 19 социальных объектов - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/dronov-2049707663.html
Дронов: в Новгородской области активно строятся 19 социальных объектов
Дронов: в Новгородской области активно строятся 19 социальных объектов - РИА Новости, 21.10.2025
Дронов: в Новгородской области активно строятся 19 социальных объектов
Девятнадцать социально значимых объектов активно строятся в Новгородской области для повышения качества жизни населения, 69,5% региональных дорог соответствуют... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T21:19:00+03:00
2025-10-21T21:19:00+03:00
новгородская область
александра дронова
марат хуснуллин
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003133740_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_67e4b38bbc588504971c424b70767777.jpg
новгородская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003133740_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_127589d9627f680e0cf3f3bdd14f02dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, александра дронова, марат хуснуллин, россия, москва
Новгородская область, Александра Дронова, Марат Хуснуллин, Россия, Москва
Дронов: в Новгородской области активно строятся 19 социальных объектов

Новгородский губернатор рассказал о строительстве 19 социально значимых объектов

© Фото : Новгородская область/ВКонтактеАлександр Дронов
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : Новгородская область/ВКонтакте
Александр Дронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Девятнадцать социально значимых объектов активно строятся в Новгородской области для повышения качества жизни населения, 69,5% региональных дорог соответствуют нормативным требованиям, рассказал губернатор Александр Дронов.
Он уточнил, что во вторник встретился в Москве с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, чтобы обсудить ход социально-экономического развития региона и реализацию ключевых инфраструктурных проектов. Дронов рассказал, что в 2025 году темпы строительства жилья в Новгородской области увеличились на 8%. Так, за девять месяцев было введено 307 тысяч квадратных метров жилья. Значительный успех региона также обусловлен коротким сроком инвестиционно-строительного цикла, который составляет всего 337 дней, что позволило Новгородской области занять первое место в стране по скорости строительства, добавил губернатор.
«
"Активно строятся 19 социально значимых объектов, что подчеркивает постоянную работу власти над повышением качества жизни населения. Доля региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составляет 69,5%, что значительно превышает целевой показатель в 61%", - сообщил Дронов в своём Telegram-канале.
Он отметил также, что у региона высокие рейтинги по качеству городской среды. Великий Новгород занял третье место в группе "большие города" в рейтинге, составленном министерством строительства России, набрав 288 баллов. Старая Русса заняла третье место в категории "Малые города", улучшив свои показатели с 251 балла до 278.
Кроме того, Дронов рассказал, что в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" был завершен капремонт детской поликлиники в Старой Руссе. А результаты комплексной оценки, проводимой в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", демонстрируют прогресс в развитии территорий, включая жилую застройку, парки, дороги, транспорт и социальные объекты. По большинству показателей регион уверенно находится в "зеленой зоне". Дронов поблагодарил Хуснуллина за поддержку инициатив региона.
 
Новгородская областьАлександра ДроноваМарат ХуснуллинРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала