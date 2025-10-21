Дронов: в Новгородской области активно строятся 19 социальных объектов

«

"Активно строятся 19 социально значимых объектов, что подчеркивает постоянную работу власти над повышением качества жизни населения. Доля региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составляет 69,5%, что значительно превышает целевой показатель в 61%", - сообщил Дронов в своём Telegram-канале.