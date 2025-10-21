Дронов: в Новгородской области активно строятся 19 социальных объектов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Девятнадцать социально значимых объектов активно строятся в Новгородской области для повышения качества жизни населения, 69,5% региональных дорог соответствуют нормативным требованиям, рассказал губернатор Александр Дронов.
Он уточнил, что во вторник встретился в Москве с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, чтобы обсудить ход социально-экономического развития региона и реализацию ключевых инфраструктурных проектов. Дронов рассказал, что в 2025 году темпы строительства жилья в Новгородской области увеличились на 8%. Так, за девять месяцев было введено 307 тысяч квадратных метров жилья. Значительный успех региона также обусловлен коротким сроком инвестиционно-строительного цикла, который составляет всего 337 дней, что позволило Новгородской области занять первое место в стране по скорости строительства, добавил губернатор.
«
"Активно строятся 19 социально значимых объектов, что подчеркивает постоянную работу власти над повышением качества жизни населения. Доля региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составляет 69,5%, что значительно превышает целевой показатель в 61%", - сообщил Дронов в своём Telegram-канале.
Он отметил также, что у региона высокие рейтинги по качеству городской среды. Великий Новгород занял третье место в группе "большие города" в рейтинге, составленном министерством строительства России, набрав 288 баллов. Старая Русса заняла третье место в категории "Малые города", улучшив свои показатели с 251 балла до 278.
Кроме того, Дронов рассказал, что в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" был завершен капремонт детской поликлиники в Старой Руссе. А результаты комплексной оценки, проводимой в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", демонстрируют прогресс в развитии территорий, включая жилую застройку, парки, дороги, транспорт и социальные объекты. По большинству показателей регион уверенно находится в "зеленой зоне". Дронов поблагодарил Хуснуллина за поддержку инициатив региона.