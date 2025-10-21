Более 7 тыс новгородцев обследовались благодаря проекту "Здоровая семья"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Более 7 тысяч новгородцев прошли обследования за последние полгода благодаря губернаторскому проекту "Здоровая семья", в 2026 году он будет продолжен, рассказал глава региона Александр Дронов.

"Более 7300 новгородцев смогли получить необходимые медицинские консультации и обследования. В рамках проекта с мая по октябрь мобильные бригады совершили 21 выезд в муниципальные образования нашей области и 10 выездов в микрорайоны Великого Новгорода… В следующем году проект "Здоровая семья" будет продолжен, и мобильная бригада врачей и экспертов снова отправится в путь", - написал он в своем Telegram-канале.

Дронов добавил, что будет продолжена работа над тем, чтобы квалифицированная медицинская и социальная помощь была доступна каждому жителю Новгородской области, независимо от места проживания - будь то областной центр или сельская местность.