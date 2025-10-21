https://ria.ru/20251021/dronov-2049666251.html
Более 7 тыс новгородцев обследовались благодаря проекту "Здоровая семья"
Более 7 тысяч новгородцев прошли обследования за последние полгода благодаря губернаторскому проекту "Здоровая семья", в 2026 году он будет продолжен, рассказал РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T17:58:00+03:00
2025-10-21T17:58:00+03:00
2025-10-21T18:11:00+03:00
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Более 7 тысяч новгородцев прошли обследования за последние полгода благодаря губернаторскому проекту "Здоровая семья", в 2026 году он будет продолжен, рассказал глава региона Александр Дронов.
"Более 7300 новгородцев смогли получить необходимые медицинские консультации и обследования. В рамках проекта с мая по октябрь мобильные бригады совершили 21 выезд в муниципальные образования нашей области и 10 выездов в микрорайоны Великого Новгорода… В следующем году проект "Здоровая семья" будет продолжен, и мобильная бригада врачей и экспертов снова отправится в путь", - написал он в своем Telegram-канале.
Дронов добавил, что будет продолжена работа над тем, чтобы квалифицированная медицинская и социальная помощь была доступна каждому жителю Новгородской области, независимо от места проживания - будь то областной центр или сельская местность.
Он отметил, что проект "Здоровая семья" стал не только семейным, но и комплексным, охватывающим различные аспекты жизни - от здравоохранения и образования до социальной сферы. Проходили тематические лекции, где врачи, педагоги и социальные эксперты делились своими знаниями. Дети и подростки узнали о вреде наркотиков, старшее поколение - о том, как сохранить здоровье и активное долголетие, а молодые родители - о преимуществах грудного вскармливания и особенностях ухода за новорожденными. Кроме того, жители получили консультации о мерах государственной поддержки семей с детьми.