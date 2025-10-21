Германия не планирует закупку дополнительных истребителей F-35, пишет DPA

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министерство обороны Германии не планирует дополнительную закупку истребителей F-35, передает агентство DPA со ссылкой на представителя минобороны.
Ранее издание Spiegel, ссылаясь на документы министерства обороны, сообщило, что оборонное ведомство планирует закупить дополнительно 15 истребителей F-35 американского производства для применения в области ядерного сдерживания.
"В настоящее время возможность дальнейшей закупки F-35 не рассматривается", - говорится в сообщении.
В 2022 году министерство обороны уже заказало у США 35 самолётов этого типа, первые истребители должны поступить на вооружение в 2027 году. Планируется, что F-35 заменят устаревшие истребители Tornado, задача которых - обеспечивать ядерное сдерживание и доставку к целям размещённых в Германии американских ядерных боеголовок.
В июле газета Politico со ссылкой на источники также сообщала, что власти Германии планируют закупить у США еще 15 истребителей F-35. Как отметило издание, об идущих на этот счет переговорах между ФРГ и Соединенными Штатами публично не сообщалось. Представитель министерства обороны в немецком кабмине Кеннет Хармс отказался комментировать эти сообщения.
