С одного из лидеров РДК* принудительно взыскивают долг по кредиту

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Долг в 127 тысяч рублей по кредиту принудительно взыскивается с одного из лидеров "Русского добровольческого корпуса"* и сына режиссера сериалов "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа" Василия Кирющенко, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

При этом, согласно материалам приставов, в апреле 2024 года по этому же судебному приказу с Кирющенко уже пытались взыскать более 135 тысяч рублей долга по кредитам, однако в июле 2024 года производство было прекращено из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение должника, получить сведения о его финансах и активах.