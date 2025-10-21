Рейтинг@Mail.ru
С одного из лидеров РДК* принудительно взыскивают долг по кредиту - РИА Новости, 21.10.2025
06:23 21.10.2025
С одного из лидеров РДК* принудительно взыскивают долг по кредиту
С одного из лидеров РДК* принудительно взыскивают долг по кредиту
Долг в 127 тысяч рублей по кредиту принудительно взыскивается с одного из лидеров "Русского добровольческого корпуса"* и сына режиссера сериалов "Моя прекрасная РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T06:23:00+03:00
2025-10-21T06:23:00+03:00
происшествия
Россия, Москва, Украина, Московский кредитный банк, Московский городской суд, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
С одного из лидеров РДК* принудительно взыскивают долг по кредиту

Приставы взыскивают с сына режиссера "Слуги народа" долг в 127 тысяч рублей

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Долг в 127 тысяч рублей по кредиту принудительно взыскивается с одного из лидеров "Русского добровольческого корпуса"* и сына режиссера сериалов "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа" Василия Кирющенко, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным материалов приставов, 8 октября на Кирющенко завели исполнительное производство о взыскании кредитной задолженности в 127 тысяч рублей по судебному приказу, вынесенному в мае 2023 года судебным участком Хорошевского района Москвы.
Денис Капустин** - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Суд оставил главаря РДК* без наследства
5 декабря 2024, 07:14
Как следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, в марте 2023 года ПАО "Московский кредитный Банк" обратилось в суд, чтобы "взыскать суммы по договору займа, кредитному договору" с Кирющенко. В конце мая того же года был вынесен судебный приказ, на основании которого и было возбуждено исполнительное производство.
При этом, согласно материалам приставов, в апреле 2024 года по этому же судебному приказу с Кирющенко уже пытались взыскать более 135 тысяч рублей долга по кредитам, однако в июле 2024 года производство было прекращено из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение должника, получить сведения о его финансах и активах.
В сентябре Мосгорсуд признал законным заочный арест Кирющенко, о котором стало известно в конце июля. По данным суда, ему вменяют участие в деятельности организации, признанной в России террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Ранее МВД объявило его в розыск. В июне Кирющенко был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
В правоохранительных органах рассказывали РИА Новости, что Кирющенко - один из лидеров РДК*. В отношении него в России расследуются дела о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ).
"Русский добровольческий корпус"* сформирован в 2022 году. В него вошли выходцы из России, которые сбежали на Украину, чтобы действовать против РФ, в том числе с оружием в руках.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сотрудник СИЗО в коридоре учреждения - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Вступившему в РДК* актеру "Глухаря" грозит второй пожизненный срок
20 сентября 2024, 09:19
 
Россия Москва Украина Московский кредитный банк Московский городской суд Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Происшествия
 
 
