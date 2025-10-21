Рейтинг@Mail.ru
23:58 21.10.2025
Депутат Рады рассказал в суде в Лондоне о преступлениях режима Зеленского
Депутат Рады рассказал в суде в Лондоне о преступлениях режима Зеленского
в мире, украина, лондон, великобритания, артем дмитрук, владимир зеленский, украинская православная церковь, верховная рада украины
В мире, Украина, Лондон, Великобритания, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что представил в суде в Лондоне доказательства преступлений режима Владимира Зеленского.
В мае Дмитрук сообщил, что рассмотрение его дела об экстрадиции в Лондоне перенесено на осень, он подал прошение о политическом убежище в Великобритании.
"Сегодня прошло второе судебное заседания. Знаете, что самое важное в этом процессе? То, что в очередной раз на международном уровне, и особенно важно, что именно в Лондоне - мы показываем всему миру реальное лицо режима Зеленского. За два дня самое ценное, что прозвучало в суде, - это слова независимых экспертов со всего мира, которые открыто называют происходящее своими именами. И это звучит не где-нибудь, а в Высоком суде Лондона... Я рад, что на столь высоком уровне вслух говорится о коррупции, пытках и репрессиях, которые стали нормой для нынешней власти. Это - очередное подтверждение страшных преступлений режима: убийств, пыток, похищений, фабрикации уголовных дел и других тяжких злодеяний", - написал Дмитрук в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что режим Зеленского организовал "самые масштабные репрессии против украинцев" - против верующих, священнослужителей, членов Украинской православной церкви. По его словам, Зеленский, прикрываясь лозунгами "патриотизма" и "борьбы за страну", оправдывает геноцид в центре Европы. Дмитрук назвал все выдвинутые против него обвинения "грязной формой политического преследования".
"Это месть за мою работу, за мою правду, за нашу Церковь, за голос миллионов, которых они пытаются заставить молчать. Но этот суд - не надо мной. Это суд над системой, над всем ужасом, который она принесла нашему народу", - добавил он.
Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения на Украине канонической Украинской православной церкви и выступал против принятия закона о ее запрете.
Представитель Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян 26 августа 2024 года заявила, что Дмитрук незаконно выехал в Молдавию. Позднее ГБР заявило, что объявило депутата в международный розыск. Затем суд в Киеве заочно назначил Дмитруку меру пресечения в виде содержания под стражей. Офис генерального прокурора Украины 9 сентября сообщил, что направил в ряд стран запрос о задержании, аресте и дальнейшей передаче депутата.
