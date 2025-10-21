Депутат Рады рассказал в суде в Лондоне о преступлениях режима Зеленского

«

"Сегодня прошло второе судебное заседания. Знаете, что самое важное в этом процессе? То, что в очередной раз на международном уровне, и особенно важно, что именно в Лондоне - мы показываем всему миру реальное лицо режима Зеленского. За два дня самое ценное, что прозвучало в суде, - это слова независимых экспертов со всего мира, которые открыто называют происходящее своими именами. И это звучит не где-нибудь, а в Высоком суде Лондона... Я рад, что на столь высоком уровне вслух говорится о коррупции, пытках и репрессиях, которые стали нормой для нынешней власти. Это - очередное подтверждение страшных преступлений режима: убийств, пыток, похищений, фабрикации уголовных дел и других тяжких злодеяний", - написал Дмитрук в своём Telegram-канале.