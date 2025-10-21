Рейтинг@Mail.ru
07:14 21.10.2025 (обновлено: 15:21 21.10.2025)
CNN: ожидаемую встречу Лаврова и Рубио пока отложили
Ожидаемая на этой неделе встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио пока отложена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 21.10.2025
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре
© Фото : МИД России/Telegram
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Ожидаемая на этой неделе встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио пока отложена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники передавало, что встреча может состояться 23 октября.
"Как сообщил CNN представитель Белого дома, ожидаемая встреча Рубио с его российским коллегой Сергеем Лавровым отложена. Пока неясно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что у Рубио и Лаврова разные ожидания относительно возможного завершения (украинского конфликта. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении телеканала.
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Рубио в разговоре с Лавровым заявил о важности сотрудничества России и США
20 октября, 18:25
 
