https://ria.ru/20251021/diplomatiya-2049514881.html
CNN: ожидаемую встречу Лаврова и Рубио пока отложили
CNN: ожидаемую встречу Лаврова и Рубио пока отложили - РИА Новости, 21.10.2025
CNN: ожидаемую встречу Лаврова и Рубио пока отложили
Ожидаемая на этой неделе встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио пока отложена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T07:14:00+03:00
2025-10-21T07:14:00+03:00
2025-10-21T15:21:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей лавров
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028370035_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_8f2a9ad2162a394594559c9b03de5edc.jpg
https://ria.ru/20251020/rubio-2049452635.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028370035_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4ec971999228bde35dcdec1f78b5a725.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей лавров, марко рубио
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Марко Рубио
CNN: ожидаемую встречу Лаврова и Рубио пока отложили
CNN: встречу Лаврова и Рубио отложили