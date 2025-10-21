Рейтинг@Mail.ru
Центры дипломатии переместились из Европы на Восток, заявила Кнайсль - РИА Новости, 21.10.2025
04:26 21.10.2025
Центры дипломатии переместились из Европы на Восток, заявила Кнайсль
Центры дипломатии переместились из Европы на Восток, заявила Кнайсль - РИА Новости, 21.10.2025
Центры дипломатии переместились из Европы на Восток, заявила Кнайсль
Центры дипломатии переместились из некогда нейтральных европейских столиц на Восток, выразила мнение в беседе с РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, РИА Новости, 21.10.2025
в мире
восток
австрия
персидский залив
карин кнайсль
санкт-петербургский государственный университет
европа
восток
австрия
персидский залив
европа
в мире, восток, австрия, персидский залив, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет, европа
В мире, Восток, Австрия, Персидский залив, Карин Кнайсль, Санкт-Петербургский государственный университет, Европа
Центры дипломатии переместились из Европы на Восток, заявила Кнайсль

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: центры дипломатии переместились на Восток

© РИА Новости / Александр Кряжев
Карин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Карин Кнайсль. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Центры дипломатии переместились из некогда нейтральных европейских столиц на Восток, выразила мнение в беседе с РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"За последние несколько лет мы убедились, что сегодня центры дипломатии находятся в Персидском заливе, это и Стамбул, и в других странах, но уже не в Хельсинки и не в той "нейтральной Европе", где они были раньше", - сказала агентству Кнайсль.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин подчеркнул приверженность России дипломатии в решении по Украине
16 октября, 21:22
 
В миреВостокАвстрияПерсидский заливКарин КнайсльСанкт-Петербургский государственный университетЕвропа
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
