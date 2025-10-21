Центры дипломатии переместились из Европы на Восток, заявила Кнайсль

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Центры дипломатии переместились из некогда нейтральных европейских столиц на Восток, выразила мнение в беседе с РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.