Рейтинг@Mail.ru
Шандалович объявил об образовании деревни Кумсагуба в Карелии - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/derevnya-2049615451.html
Шандалович объявил об образовании деревни Кумсагуба в Карелии
Шандалович объявил об образовании деревни Кумсагуба в Карелии - РИА Новости, 21.10.2025
Шандалович объявил об образовании деревни Кумсагуба в Карелии
Деревня Кумсагуба появится на карте Медвежьегорского района Карелии, сообщил глава Закондательного собрания региона Элиссан Шандалович. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T15:47:00+03:00
2025-10-21T15:47:00+03:00
республика карелия
медвежьегорский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756481141_0:189:2918:1830_1920x0_80_0_0_9e79fc84a81a2e554a4c9810c0dd5c9b.jpg
https://ria.ru/20251013/kodeks-2048038151.html
https://ria.ru/20250918/vyplaty-2042660650.html
республика карелия
медвежьегорский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756481141_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fcdc70f8944f6c80088ebca9dcf71081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика карелия, медвежьегорский район, россия
Республика Карелия, Медвежьегорский район, Россия
Шандалович объявил об образовании деревни Кумсагуба в Карелии

Глава Заксобрания Шандалович: на карте Карелии появится деревня Кумсагуба

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГора Паасонвуори в Карелии
Гора Паасонвуори в Карелии - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Гора Паасонвуори в Карелии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Деревня Кумсагуба появится на карте Медвежьегорского района Карелии, сообщил глава Закондательного собрания региона Элиссан Шандалович.
Он отметил, что предложение о присвоении деревне наименования поддержало правительство России.
Девушка гуляет в лесу на острове Койонсаари в Лахденпохском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Парламентарии Карелии предложили изменить Лесной кодекс России
13 октября, 18:58
"Первые упоминания о деревне датируются еще XV веком. Ее жители занимались рыболовством и сельским хозяйством. Был колхоз, детский сад, и до 60-х годов Кумсагуба процветала. Однако укрупнение населенных пунктов, отсутствие электричества привели к тому, что большинство жителей уехали, а в 1984 году было принято решение об упразднении деревни", – написал Шандалович на странице в соцсети "ВКонтакте".
Спикер Заксобрания подчеркнул, что за возрождение деревни выступили местные жители и муниципальные власти.
"Дело в том, что в последние годы территория деревни возрождается. Здесь насчитывается несколько десятков земельных участков и домов, идет строительство", – сказал Шандалович.
Законодательное Собрание Карелии приняло решение вновь образовать населенный пункт.
"Теперь люди, которые возвращаются к своим истокам, восстанавливают дома, развивают туризм, смогут зарегистрировать недвижимость на территории населенного пункта, получить адрес, прописку, участвовать в выборах и другое. Уже в следующем году деревню включат в справочник административно-территориального устройства республики", – подчеркнул спикер Заксобрания.
Женщина держит в руках ножки новорожденного ребенка - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Шандалович: в Карелии матери-героини получат по 1 миллиону рублей
18 сентября, 11:44
 
Республика КарелияМедвежьегорский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала