Шандалович объявил об образовании деревни Кумсагуба в Карелии

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Деревня Кумсагуба появится на карте Медвежьегорского района Карелии, сообщил глава Закондательного собрания региона Элиссан Шандалович.

Он отметил, что предложение о присвоении деревне наименования поддержало правительство России.

"Первые упоминания о деревне датируются еще XV веком. Ее жители занимались рыболовством и сельским хозяйством. Был колхоз, детский сад, и до 60-х годов Кумсагуба процветала. Однако укрупнение населенных пунктов, отсутствие электричества привели к тому, что большинство жителей уехали, а в 1984 году было принято решение об упразднении деревни", – написал Шандалович на странице в соцсети "ВКонтакте".

Спикер Заксобрания подчеркнул, что за возрождение деревни выступили местные жители и муниципальные власти.

"Дело в том, что в последние годы территория деревни возрождается. Здесь насчитывается несколько десятков земельных участков и домов, идет строительство", – сказал Шандалович.

Законодательное Собрание Карелии приняло решение вновь образовать населенный пункт.