Шандалович объявил об образовании деревни Кумсагуба в Карелии
Шандалович объявил об образовании деревни Кумсагуба в Карелии - РИА Новости, 21.10.2025
Шандалович объявил об образовании деревни Кумсагуба в Карелии
21.10.2025
Шандалович объявил об образовании деревни Кумсагуба в Карелии
Глава Заксобрания Шандалович: на карте Карелии появится деревня Кумсагуба
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Деревня Кумсагуба появится на карте Медвежьегорского района Карелии, сообщил глава Закондательного собрания региона Элиссан Шандалович.
Он отметил, что предложение о присвоении деревне наименования поддержало правительство России.
"Первые упоминания о деревне датируются еще XV веком. Ее жители занимались рыболовством и сельским хозяйством. Был колхоз, детский сад, и до 60-х годов Кумсагуба процветала. Однако укрупнение населенных пунктов, отсутствие электричества привели к тому, что большинство жителей уехали, а в 1984 году было принято решение об упразднении деревни", – написал Шандалович на странице в соцсети "ВКонтакте".
Спикер Заксобрания подчеркнул, что за возрождение деревни выступили местные жители и муниципальные власти.
"Дело в том, что в последние годы территория деревни возрождается. Здесь насчитывается несколько десятков земельных участков и домов, идет строительство", – сказал Шандалович.
Законодательное Собрание Карелии приняло решение вновь образовать населенный пункт.
"Теперь люди, которые возвращаются к своим истокам, восстанавливают дома, развивают туризм, смогут зарегистрировать недвижимость на территории населенного пункта, получить адрес, прописку, участвовать в выборах и другое. Уже в следующем году деревню включат в справочник административно-территориального устройства республики", – подчеркнул спикер Заксобрания.