Россиян предостерегли от хранения значительных сумм на карте

“Прежде всего, велика возможность того, что доступ к вашей карте получат аферисты. Это особенно актуально для карт, привязанных к интернет-магазинам и цифровым сервисам. Повышается вероятность несанкционированных списаний, в том числе, злоумышленниками, получившими доступ к вашему аккаунту на маркетплейсе”, — пояснила она.