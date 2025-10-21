Рейтинг@Mail.ru
Россиян предостерегли от хранения значительных сумм на карте
03:15 21.10.2025
Россиян предостерегли от хранения значительных сумм на карте
Объем хранения денежных средств на банковской карте никак не регламентирован, но в целях финансовой безопасности и выгоды его лучше сократить, рассказала
Россиян предостерегли от хранения значительных сумм на карте

Доцент Валишвили посоветовала не хранить большие суммы на карте

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Объем хранения денежных средств на банковской карте никак не регламентирован, но в целях финансовой безопасности и выгоды его лучше сократить, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
“Прежде всего, велика возможность того, что доступ к вашей карте получат аферисты. Это особенно актуально для карт, привязанных к интернет-магазинам и цифровым сервисам. Повышается вероятность несанкционированных списаний, в том числе, злоумышленниками, получившими доступ к вашему аккаунту на маркетплейсе”, — пояснила она.
Кроме того, свободные средства должны работать. Для этого их можно хранить на вкладе или накопительном счете. Во втором случае деньги можно всегда снять без потери доходности.
Поэтому на карте лучше держать сумму на самое необходимое в течение нескольких дней — проезд, покупки и т.п. Если понадобится, ее всегда можно пополнить со счета, заключила Валишвили.
