Против бывших адвоката и юриста Митрошиной возбудили уголовное дело

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В отношении бывших адвоката и юриста блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело о мошенничестве, женщины находятся под домашним арестом, сообщил РИА Новости адвокат Митрошиной Михаил Юсупов.

"Дело возбуждено", - сказал адвокат, не комментируя суть данного дела.

Согласно данным столичного суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, адвоката Алису Волхову и юриста Ольгу Гольцеву отправили под домашний арест 18 октября по делу о мошенничестве в особо крупном размере, мера пресечения пока не обжалована.