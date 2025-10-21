Рейтинг@Mail.ru
Против бывших адвоката и юриста Митрошиной возбудили уголовное дело - РИА Новости, 21.10.2025
12:00 21.10.2025
Против бывших адвоката и юриста Митрошиной возбудили уголовное дело
Против бывших адвоката и юриста Митрошиной возбудили уголовное дело - РИА Новости, 21.10.2025
Против бывших адвоката и юриста Митрошиной возбудили уголовное дело
В отношении бывших адвоката и юриста блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело о мошенничестве, женщины находятся под домашним арестом, сообщил РИА РИА Новости, 21.10.2025
происшествия
россия
москва
александра митрошина
интерпол
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
происшествия, россия, москва, александра митрошина, интерпол, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Россия, Москва, Александра Митрошина, Интерпол, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Против бывших адвоката и юриста Митрошиной возбудили уголовное дело

Дело о мошенничестве возбудили против бывших адвоката и юриста Митрошиной

Блогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы
Блогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Блогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В отношении бывших адвоката и юриста блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело о мошенничестве, женщины находятся под домашним арестом, сообщил РИА Новости адвокат Митрошиной Михаил Юсупов.
"Дело возбуждено", - сказал адвокат, не комментируя суть данного дела.
Другой адвокат Митрошиной Михаил Мушаилов также подтвердил агентству наличие уголовного дела. "Информацию мы подтверждаем, от комментариев отказываемся, потому как это неэтично с нашей стороны комментировать коллег, попавших в такую неприятную ситуацию", - заметил Мушаилов.
Согласно данным столичного суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, адвоката Алису Волхову и юриста Ольгу Гольцеву отправили под домашний арест 18 октября по делу о мошенничестве в особо крупном размере, мера пресечения пока не обжалована.
Как сообщал Telegram-канал Baza, Волхова и Гольцева обещали Митрошиной вычеркнуть её из "чёрных списков" Интерпола и администрации президента РФ, которых в реальности не существовало, и получили от блогера 56 миллионов рублей. В частности, Волхова и Гольцева заверили Митрошину, что решат вопрос с её уголовным делом об уклонении от уплаты налогов. В итоге Митрошина погасила все долги, а прекращение дела женщины выдали за свои заслуги.
Против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. Девушка находится под домашним арестом. Ее защита заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания.
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Налоговая инспекция направила в суд заявление о банкротстве Митрошиной
7 октября, 17:15
 
ПроисшествияРоссияМоскваАлександра МитрошинаИнтерполСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
