В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче абонентских номеров

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Москве возбудили первое дело по статье о передаче абонентских номеров в корыстных целях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
С 1 сентября в силу вступила новая статья Уголовного кодекса, по которой за предоставление сим-карт преступникам грозит до трех лет лишения свободы.
"Недавно по признакам предусмотренного этой статьей преступления следователем УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено первое уголовное дело", — написала она в Telegram-канале.
По предварительным данным, мужчина из Химок получил от знакомого предложение заработать — он должен был посещать офисы операторов связи и по поддельным доверенностям заключать договор на оказание услуг. Кроме того, фигуранту дали инструкции на случай отказа сотрудников оформлять сим-карты.
Полученные номера он передавал третьим лицам, добавила Волк. За каждый оформленный договор ему обещали заплатить девять тысяч рублей.
В итоге мужчину задержали. Во время обыска у него изъяли смартфоны, сим-карты, документы и другие предметы. Сотрудники МВД устанавливают эпизоды преступления и других фигурантов дела.
