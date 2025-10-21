В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче абонентских номеров

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Москве возбудили первое дело по статье о передаче абонентских номеров в корыстных целях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

С 1 сентября в силу вступила новая статья Уголовного кодекса, по которой за предоставление сим-карт преступникам грозит до трех лет лишения свободы.

В итоге мужчину задержали. Во время обыска у него изъяли смартфоны, сим-карты, документы и другие предметы. Сотрудники МВД устанавливают эпизоды преступления и других фигурантов дела.