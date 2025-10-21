В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче абонентских номеров

Рейтинг@Mail.ru
09:39 21.10.2025 (обновлено: 10:51 21.10.2025)
В Москве возбудили первое дело по статье о передаче абонентских номеров в корыстных целях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 21.10.2025
В Москве возбудили первое дело о передаче абонентских номеров в корыстных целях

Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Москве возбудили первое дело по статье о передаче абонентских номеров в корыстных целях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

С 1 сентября в силу вступила новая статья Уголовного кодекса, по которой за предоставление сим-карт преступникам грозит до трех лет лишения свободы.

МВД предупредило о новой схеме мошенничества в мессенджерах
20 октября, 17:33
МВД предупредило о новой схеме мошенничества в мессенджерах
20 октября, 17:33
"Недавно по признакам предусмотренного этой статьей преступления следователем УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено первое уголовное дело", — написала она в Telegram-канале.
По предварительным данным, мужчина из Химок получил от знакомого предложение заработать — он должен был посещать офисы операторов связи и по поддельным доверенностям заключать договор на оказание услуг. Кроме того, фигуранту дали инструкции на случай отказа сотрудников оформлять сим-карты.
Полученные номера он передавал третьим лицам, добавила Волк. За каждый оформленный договор ему обещали заплатить девять тысяч рублей.
В итоге мужчину задержали. Во время обыска у него изъяли смартфоны, сим-карты, документы и другие предметы. Сотрудники МВД устанавливают эпизоды преступления и других фигурантов дела.
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
МВД объяснило, как мошенники охотятся за корпоративными SIM-картами
20 октября, 09:42
 
МоскваИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияХимки (городской округ в Московской области)Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
