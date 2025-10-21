https://ria.ru/20251021/delfiny-2049712700.html
В Анапе два дельфина выбросились на берег
В Анапе два дельфина выбросились на берег - РИА Новости, 21.10.2025
В Анапе два дельфина выбросились на берег
Два дельфина-малыша выбросились на берег моря в Анапе, один из них погиб, сообщила РИА Новости директор научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа"
Два дельфина-малыша выбросились на берег моря в Анапе, один из них погиб, сообщила РИА Новости директор научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.
На видео, которое публикуют в соцсетях, видно, как два маленьких дельфина-белобочки лежат на мели в полуживом состоянии. На месте, как сообщают местные СМИ, работают волонтеры.
КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Два дельфина-малыша выбросились на берег моря в Анапе, один из них погиб, сообщила РИА Новости директор научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.
"Две белобочки, детеныши, выбросились, один погиб", - сказала собеседница агентства.
На видео, которое публикуют в соцсетях, видно, как два маленьких дельфина-белобочки лежат на мели в полуживом состоянии. На месте, как сообщают местные СМИ, работают волонтеры.