В Анапе два дельфина выбросились на берег

КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Два дельфина-малыша выбросились на берег моря в Анапе, один из них погиб, сообщила РИА Новости директор научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

"Две белобочки, детеныши, выбросились, один погиб", - сказала собеседница агентства.

На видео, которое публикуют в соцсетях, видно, как два маленьких дельфина-белобочки лежат на мели в полуживом состоянии. На месте, как сообщают местные СМИ, работают волонтеры.