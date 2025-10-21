Рейтинг@Mail.ru
В Анапе два дельфина выбросились на берег - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:50 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/delfiny-2049712700.html
В Анапе два дельфина выбросились на берег
В Анапе два дельфина выбросились на берег - РИА Новости, 21.10.2025
В Анапе два дельфина выбросились на берег
Два дельфина-малыша выбросились на берег моря в Анапе, один из них погиб, сообщила РИА Новости директор научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T21:50:00+03:00
2025-10-21T21:50:00+03:00
происшествия
анапа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049711766_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e906778089874bdea2d20e02085e4ace.jpg
https://ria.ru/20251003/kamchatka-2046069447.html
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Дельфины, которые выбросились на берег моря в Анапе
Два дельфина-малыша выбросились на берег моря в Анапе, один из них погиб, сообщила РИА Новости директор научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей. На видео, которое публикуют в соцсетях, видно, как два маленьких дельфина-белобочки лежат на мели в полуживом состоянии. На месте, как сообщают местные СМИ, работают волонтеры.
2025-10-21T21:50
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049711766_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ff5dec53faeee52f4bc9b44fb84553d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа
Происшествия, Анапа
В Анапе два дельфина выбросились на берег

В Анапе два дельфина выбросились на берег моря, один из них погиб

Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Два дельфина-малыша выбросились на берег моря в Анапе, один из них погиб, сообщила РИА Новости директор научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.
«
"Две белобочки, детеныши, выбросились, один погиб", - сказала собеседница агентства.
На видео, которое публикуют в соцсетях, видно, как два маленьких дельфина-белобочки лежат на мели в полуживом состоянии. На месте, как сообщают местные СМИ, работают волонтеры.
Спасение дельфина - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Дельфина-малыша спасли на берегу Охотского моря на Камчатке
3 октября, 01:46
 
ПроисшествияАнапа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала