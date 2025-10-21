Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о дате саммита Путина и Трампа
12:40 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/data-2049559779.html
Песков ответил на вопрос о дате саммита Путина и Трампа
2025-10-21T12:40:00+03:00
2025-10-21T12:40:00+03:00
россия
украина
будапешт
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
встреча путина и трампа в будапеште
россия, украина, будапешт, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, встреча путина и трампа в будапеште
Россия, Украина, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Песков ответил на вопрос о дате саммита Путина и Трампа

Песков: точных сроков встречи Путина и Трампа пока нет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Понимания о точной дате саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор Путина с Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
"Вы слышали заявление и американской стороны, и нашей, что на это может потребоваться время. Каких-то точных сроков обозначено изначально не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа
