Песков ответил на вопрос о дате саммита Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о дате саммита Путина и Трампа - РИА Новости, 21.10.2025
Песков ответил на вопрос о дате саммита Путина и Трампа
Понимания о точной дате саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.10.2025
Песков ответил на вопрос о дате саммита Путина и Трампа
Песков: точных сроков встречи Путина и Трампа пока нет