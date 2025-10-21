В Башкирии нашли пропавшую туристку из Челябинска

КАЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости. Туристка из Челябинска, потерявшаяся 18 октября на горе Большой Иремель в Башкирии и найденная на четвертые сутки поисков, обморозила ноги, сообщает ГУМЧС России по Башкирии.

По данным "Лиза Алерт", 43-летняя туристка из Челябинска Полина Захарова потерялась 18 октября. ГУМЧС России по Башкирии уточнило, что женщина принимала участие в конкурсе по покорению вершин Уральских гор. При прохождении маршрута она отделилась от группы и пошла самостоятельно. Участники после завершения маршрута забили тревогу и обратились за помощью. Поиски вели спасатели Башкирии и Челябинской области , волонтеры, кинологи.

Как сообщило ГУМЧС России по Челябинской области, найденную во вторник туристку госпитализировали в лечебное учреждение города Юрюзань.

"По предварительной информации, у женщины - обморожение нижних конечностей и переутомление", - говорится в сообщении.

По информации башкирских спасателей, туристка была найдена в районе Тыгынских болот. Она услышала звук квадроцикла и пошла на него. Так женщина смогла выбраться на тропу, где ее заметили спасатели и добровольцы.