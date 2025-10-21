Лидеру рок-группы "Пасека" запросили 17 лет колонии

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило суд приговорить к 17 годам колонии лидера рок-группы "Пасека" Романа Медведкина, обвиняемого в нападении с ножом на двоих мужчин в Москве, один из которых погиб, сообщил РИА Новости информированный источник.

По версии следствия, в ночь на 8 июня 2024 года в ходе потасовки на Сиреневом бульваре 47-летний обвиняемый нанес одному из пострадавших не менее 9 ударов ножом, от которых тот скончался в машине скорой помощи, второму - не менее 3 ударов. Вину он не признал, отмечала столичная прокуратура. Выживший при нападении директор автономной некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Шельцин был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.