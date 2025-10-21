https://ria.ru/20251021/chp-2049597072.html
"Политеховский маньяк" обжаловал приговор
"Политеховский маньяк" обжаловал приговор - РИА Новости, 21.10.2025
"Политеховский маньяк" обжаловал приговор
"Политеховский маньяк" Виталий Манишин, осужденный в Алтайском крае на 25 лет за убийство 11 женщин, обжаловал приговор, говорится в материалах Калманского... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T15:06:00+03:00
2025-10-21T15:06:00+03:00
2025-10-21T15:06:00+03:00
происшествия
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949774258_18:0:820:451_1920x0_80_0_0_ec349ab03eaaf2c17ef73a3d6fd2b1e5.jpg
https://ria.ru/20250203/davnost-1996941317.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949774258_118:0:719:451_1920x0_80_0_0_0c9c53e1c30ec5d1c476b89211680d20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край
Происшествия, Алтайский край
"Политеховский маньяк" обжаловал приговор
"Политеховский маньяк" Манишин обжаловал 25-летний срок
БАРНАУЛ, 21 окт - РИА Новости. "Политеховский маньяк" Виталий Манишин, осужденный в Алтайском крае на 25 лет за убийство 11 женщин, обжаловал приговор, говорится в материалах Калманского районного суда.
"Заявитель: защитник (адвокат), регистрации жалобы (предъявления в суде): 20.10.2025", - говорится в сообщении.
Калманский районный суд Алтайского края 1 октября приговорил Манишина, который обвинялся в убийстве 11 женщин, к 25 годам лишения свободы. В числе его жертв - пропавшие абитуриентки алтайского "политеха".
"Жалобу подала адвокат Манишина Лариса Ростовцева. В документе говорится о несогласии с принятым судом решением и просьбой его отменить. Жалоба подана "общими фразами", поэтому можно предположить, что позже адвокат будет подавать ещё какую-то, более детальную апелляцию", - рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.