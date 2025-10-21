"Политеховский маньяк" обжаловал приговор

БАРНАУЛ, 21 окт - РИА Новости. "Политеховский маньяк" Виталий Манишин, осужденный в Алтайском крае на 25 лет за убийство 11 женщин, обжаловал приговор, говорится в материалах Калманского районного суда.

Калманский районный суд Алтайского края 1 октября приговорил Манишина, который обвинялся в убийстве 11 женщин, к 25 годам лишения свободы. В числе его жертв - пропавшие абитуриентки алтайского "политеха".

"Жалобу подала адвокат Манишина Лариса Ростовцева. В документе говорится о несогласии с принятым судом решением и просьбой его отменить. Жалоба подана "общими фразами", поэтому можно предположить, что позже адвокат будет подавать ещё какую-то, более детальную апелляцию", - рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.