Рейтинг@Mail.ru
"Политеховский маньяк" обжаловал приговор - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/chp-2049597072.html
"Политеховский маньяк" обжаловал приговор
"Политеховский маньяк" обжаловал приговор - РИА Новости, 21.10.2025
"Политеховский маньяк" обжаловал приговор
"Политеховский маньяк" Виталий Манишин, осужденный в Алтайском крае на 25 лет за убийство 11 женщин, обжаловал приговор, говорится в материалах Калманского... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T15:06:00+03:00
2025-10-21T15:06:00+03:00
происшествия
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949774258_18:0:820:451_1920x0_80_0_0_ec349ab03eaaf2c17ef73a3d6fd2b1e5.jpg
https://ria.ru/20250203/davnost-1996941317.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949774258_118:0:719:451_1920x0_80_0_0_0c9c53e1c30ec5d1c476b89211680d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край
Происшествия, Алтайский край
"Политеховский маньяк" обжаловал приговор

"Политеховский маньяк" Манишин обжаловал 25-летний срок

© СУ СК России по Алтайскому краюВиталий Манишин
Виталий Манишин - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© СУ СК России по Алтайскому краю
Виталий Манишин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 21 окт - РИА Новости. "Политеховский маньяк" Виталий Манишин, осужденный в Алтайском крае на 25 лет за убийство 11 женщин, обжаловал приговор, говорится в материалах Калманского районного суда.
"Заявитель: защитник (адвокат), регистрации жалобы (предъявления в суде): 20.10.2025", - говорится в сообщении.
Калманский районный суд Алтайского края 1 октября приговорил Манишина, который обвинялся в убийстве 11 женщин, к 25 годам лишения свободы. В числе его жертв - пропавшие абитуриентки алтайского "политеха".
"Жалобу подала адвокат Манишина Лариса Ростовцева. В документе говорится о несогласии с принятым судом решением и просьбой его отменить. Жалоба подана "общими фразами", поэтому можно предположить, что позже адвокат будет подавать ещё какую-то, более детальную апелляцию", - рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Михаил Попков - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Последние три убийства "ангарского маньяка" не имеют срока давности
3 февраля, 02:51
 
ПроисшествияАлтайский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала