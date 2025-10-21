Рейтинг@Mail.ru
В Карелии мужчина выстрелил в оппонента из охотничьего ружья - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/chp-2049593926.html
В Карелии мужчина выстрелил в оппонента из охотничьего ружья
В Карелии мужчина выстрелил в оппонента из охотничьего ружья - РИА Новости, 21.10.2025
В Карелии мужчина выстрелил в оппонента из охотничьего ружья
Житель Петрозаводска дважды выстрелил в оппонента из охотничьего ружья, он задержан, сообщает пресс-служба УМВД по Карелии. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T14:58:00+03:00
2025-10-21T14:58:00+03:00
происшествия
петрозаводск
республика карелия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg
https://ria.ru/20251020/moskva-2049356979.html
петрозаводск
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_221:0:2229:1506_1920x0_80_0_0_38e5854e51334638570116db1c5e0592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, петрозаводск, республика карелия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Петрозаводск, Республика Карелия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Карелии мужчина выстрелил в оппонента из охотничьего ружья

В Петрозаводске мужчина дважды выстрелил в оппонента из охотничьего ружья

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Житель Петрозаводска дважды выстрелил в оппонента из охотничьего ружья, он задержан, сообщает пресс-служба УМВД по Карелии.
"Сегодня около 11:40 в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску поступило сообщение о причинении телесных повреждений гражданину на ул. Речная", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщает пресс-служба УМВД по региону, предварительно полицейскими установлено, что в одном из дворов в ходе конфликта мужчина дважды выстрелил в оппонента и скрылся на автомобиле. По имеющейся информации, выстрелы были произведены из охотничьего ружья.
"Фигурант по горячим следам задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции", - уточнили в пресс-службе.
На месте инцидента работают медики и сотрудники полиции.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Москве вынесли приговор мужчине, убившему двух человек
20 октября, 13:57
 
ПроисшествияПетрозаводскРеспублика КарелияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала