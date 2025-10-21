В Карелии мужчина выстрелил в оппонента из охотничьего ружья

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости . Житель Петрозаводска дважды выстрелил в оппонента из охотничьего ружья, он задержан, сообщает пресс-служба УМВД по Карелии.

"Сегодня около 11:40 в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску поступило сообщение о причинении телесных повреждений гражданину на ул. Речная", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщает пресс-служба УМВД по региону, предварительно полицейскими установлено, что в одном из дворов в ходе конфликта мужчина дважды выстрелил в оппонента и скрылся на автомобиле. По имеющейся информации, выстрелы были произведены из охотничьего ружья.