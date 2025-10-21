На Урале задержали мужчину, обвиняемого в убийстве девочки в 2011 году

"В результате масштабной работы была установлена причастность к совершению преступлений жителя Нягани 1986 года рождения, который после отбора биологического материала скрылся от органов следствия. Ему заочно было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктам. "в, к" части 2 статьи 105 (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление), пункту "б" части 4 статьи 131 (изнасилование) и пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), после чего он был объявлен в международный розыск. Заочно судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 20 октября 2025 года фигурант задержан сотрудниками полиции в городе Первоуральске", -говорится в сообщении.