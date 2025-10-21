https://ria.ru/20251021/chp-2049583372.html
На Урале задержали мужчину, обвиняемого в убийстве девочки в 2011 году
На Урале задержали мужчину, обвиняемого в убийстве девочки в 2011 году - РИА Новости, 21.10.2025
На Урале задержали мужчину, обвиняемого в убийстве девочки в 2011 году
Мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве в 2011 году несовершеннолетней жительницы Нягани Ханты-Мансийского автономного округа, задержан в Первоуральске... РИА Новости, 21.10.2025
Происшествия, Нягань, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Следственный комитет России (СК РФ)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве в 2011 году несовершеннолетней жительницы Нягани Ханты-Мансийского автономного округа, задержан в Первоуральске Свердловской области, сообщает пресс-служба центрального аппарата СК РФ.
Тело девочки было обнаружено 30 апреля 2011 года на дне водосточного коллектора в одном из микрорайонов Нягани
с признаками насильственной смерти. Установить личность виновного тогда не удалось. В 2022 году следователи СК России
во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска в ходе работы по расследованию преступлений прошлых лет проверили на причастность к этому убийству большой круг лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Следственно-оперативная группа собрала биоматериал для сравнения с ДНК-профилем лица, оставившего биологические следы на месте преступления, более чем у двух тысяч мужчин, проживавших и находившихся в день убийства в Нягани.
"В результате масштабной работы была установлена причастность к совершению преступлений жителя Нягани 1986 года рождения, который после отбора биологического материала скрылся от органов следствия. Ему заочно было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктам. "в, к" части 2 статьи 105 (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление), пункту "б" части 4 статьи 131 (изнасилование) и пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), после чего он был объявлен в международный розыск. Заочно судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 20 октября 2025 года фигурант задержан сотрудниками полиции в городе Первоуральске", -говорится в сообщении.
При задержании фигурант представился чужим именем, но дактилоскопия позволила идентифицировать его личность, в ближайшее время он будет этапирован в Югру для проведения следственных действий с его участием.