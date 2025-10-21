https://ria.ru/20251021/chernigov-2049519368.html
Чернигов остался без воды
Чернигов остался без воды - РИА Новости, 21.10.2025
Чернигов остался без воды
Город Чернигов на севере Украины остался без воды из-за отключения электроэнергии, идет подключение объектов водоснабжения от альтернативных источников питания, РИА Новости, 21.10.2025
Чернигов остался без воды
Чернигов остался без воды из-за аварии на энергообъекте