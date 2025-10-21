Рейтинг@Mail.ru
Чернигов остался без воды - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:38 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/chernigov-2049519368.html
Чернигов остался без воды
Чернигов остался без воды - РИА Новости, 21.10.2025
Чернигов остался без воды
Город Чернигов на севере Украины остался без воды из-за отключения электроэнергии, идет подключение объектов водоснабжения от альтернативных источников питания, РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T08:38:00+03:00
2025-10-21T08:38:00+03:00
в мире
украина
чернигов
черниговская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049090630_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_71ce13cf5cac1d83f586dba13d9b70b5.jpg
https://ria.ru/20251001/svet-2045737194.html
украина
чернигов
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049090630_153:0:1653:1125_1920x0_80_0_0_5cc970c7778c8b39943935113d6d0174.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, чернигов, черниговская область
В мире, Украина, Чернигов, Черниговская область
Чернигов остался без воды

Чернигов остался без воды из-за аварии на энергообъекте

© Суспільне ЧернігівЗаброшенный сквер "Сказка" в Чернигове
Заброшенный сквер Сказка в Чернигове - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Суспільне Чернігів
Заброшенный сквер "Сказка" в Чернигове. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Город Чернигов на севере Украины остался без воды из-за отключения электроэнергии, идет подключение объектов водоснабжения от альтернативных источников питания, сообщили во вторник в "Черниговводоканал".
В понедельник энергокомпания "Черниговоблэнерго" сообщила, что северная часть Черниговской области Украины осталась без света после повреждения энергообъекта.
"Объекты "Черниговводоканал" обесточены, как и весь город… Работники водоканала начали запуск объектов предприятия от альтернативных источников питания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Черниговводоканал".
Яркая вспышка в небе в Днепропетровске - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В нескольких областях Украины произошли масштабные перебои со светом
1 октября, 22:39
 
В миреУкраинаЧерниговЧерниговская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала