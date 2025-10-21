https://ria.ru/20251021/chelyabinsk-2049526616.html
Экс-замглавы Челябинска, обвиняемый по делу о взятках, погиб на СВО
Экс-замглавы Челябинска, обвиняемый по делу о взятках, погиб на СВО - РИА Новости, 21.10.2025
Экс-замглавы Челябинска, обвиняемый по делу о взятках, погиб на СВО
Бывший вице-мэр и экс-глава комитета архитектуры и градостроительства Челябинска Сергей Репринцев, обвиняемый в получении взяток, погиб в ходе специальной... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T09:31:00+03:00
2025-10-21T09:31:00+03:00
2025-10-21T09:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
челябинск
магнитогорск
советский район
шос
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049529169_0:6:960:546_1920x0_80_0_0_9a2fba8ed93e5dad7cb4b9aa849e43c8.jpg
https://ria.ru/20251019/boets-2049238153.html
челябинск
магнитогорск
советский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049529169_20:0:873:640_1920x0_80_0_0_ac3b1f43d2bde65294951ec14dc4d5ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, магнитогорск, советский район, шос, брикс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Челябинск, Магнитогорск, Советский район, ШОС, БРИКС
Экс-замглавы Челябинска, обвиняемый по делу о взятках, погиб на СВО
Обвиняемый в получении взяток бывший вице-мэр Челябинска Репринцев погиб на СВО
ЧЕЛЯБИНСК, 21 окт – РИА Новости. Бывший вице-мэр и экс-глава комитета архитектуры и градостроительства Челябинска Сергей Репринцев, обвиняемый в получении взяток, погиб в ходе специальной военной операции, сообщил его друг, участник СВО Константин Головин.
"Сергей Викторович Репринцев, мой друг, коллега был вице-мэром и председателем комитета градостроительства и архитектуры Челябинска, погиб на СВО. Долго не могли достать тело. С прискорбием сообщаю, что прощание состоится 23 октября… в городе Магнитогорск, захоронение будет произведено на Левобережном кладбище", - сообщил он в своем Telegram-канале
.
В ритуальной компании "Евросервис" РИА Новости подтвердили, что прощание с Репринцевым состоится в Магнитогорске в четверг, 23 октября, с 12.00.
Репринцев был задержан летом 2024 года. По данным следствия, с июля 2017 по январь 2020 года он через посредника - депутата - получал взятки от сотрудников коммерческой организации за содействие в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории в Советском районе Челябинска, а также за исключение объекта строительства из списка объектов для проведения саммитов ШОС и БРИКС. Сумма вменяемой взятки - не менее 15,5 миллионов рублей На стадии расследования уголовного дела Репринцев ушел на СВО.