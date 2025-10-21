Экс-замглавы Челябинска, обвиняемый по делу о взятках, погиб на СВО

Репринцев был задержан летом 2024 года. По данным следствия, с июля 2017 по январь 2020 года он через посредника - депутата - получал взятки от сотрудников коммерческой организации за содействие в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории в Советском районе Челябинска, а также за исключение объекта строительства из списка объектов для проведения саммитов ШОС и БРИКС. Сумма вменяемой взятки - не менее 15,5 миллионов рублей На стадии расследования уголовного дела Репринцев ушел на СВО.