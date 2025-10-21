Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы Челябинска, обвиняемый по делу о взятках, погиб на СВО - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:31 21.10.2025 (обновлено: 09:50 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/chelyabinsk-2049526616.html
Экс-замглавы Челябинска, обвиняемый по делу о взятках, погиб на СВО
Экс-замглавы Челябинска, обвиняемый по делу о взятках, погиб на СВО - РИА Новости, 21.10.2025
Экс-замглавы Челябинска, обвиняемый по делу о взятках, погиб на СВО
Бывший вице-мэр и экс-глава комитета архитектуры и градостроительства Челябинска Сергей Репринцев, обвиняемый в получении взяток, погиб в ходе специальной... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T09:31:00+03:00
2025-10-21T09:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
челябинск
магнитогорск
советский район
шос
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049529169_0:6:960:546_1920x0_80_0_0_9a2fba8ed93e5dad7cb4b9aa849e43c8.jpg
https://ria.ru/20251019/boets-2049238153.html
челябинск
магнитогорск
советский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049529169_20:0:873:640_1920x0_80_0_0_ac3b1f43d2bde65294951ec14dc4d5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, магнитогорск, советский район, шос, брикс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Челябинск, Магнитогорск, Советский район, ШОС, БРИКС
Экс-замглавы Челябинска, обвиняемый по делу о взятках, погиб на СВО

Обвиняемый в получении взяток бывший вице-мэр Челябинска Репринцев погиб на СВО

© Фото : администрация ЧелябинскаСергей Репринцев
Сергей Репринцев - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : администрация Челябинска
Сергей Репринцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 21 окт – РИА Новости. Бывший вице-мэр и экс-глава комитета архитектуры и градостроительства Челябинска Сергей Репринцев, обвиняемый в получении взяток, погиб в ходе специальной военной операции, сообщил его друг, участник СВО Константин Головин.
"Сергей Викторович Репринцев, мой друг, коллега был вице-мэром и председателем комитета градостроительства и архитектуры Челябинска, погиб на СВО. Долго не могли достать тело. С прискорбием сообщаю, что прощание состоится 23 октября… в городе Магнитогорск, захоронение будет произведено на Левобережном кладбище", - сообщил он в своем Telegram-канале.
В ритуальной компании "Евросервис" РИА Новости подтвердили, что прощание с Репринцевым состоится в Магнитогорске в четверг, 23 октября, с 12.00.
Репринцев был задержан летом 2024 года. По данным следствия, с июля 2017 по январь 2020 года он через посредника - депутата - получал взятки от сотрудников коммерческой организации за содействие в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории в Советском районе Челябинска, а также за исключение объекта строительства из списка объектов для проведения саммитов ШОС и БРИКС. Сумма вменяемой взятки - не менее 15,5 миллионов рублей На стадии расследования уголовного дела Репринцев ушел на СВО.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Белгородской области при атаке дрона погиб боец подразделения "Орлан"
19 октября, 19:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЧелябинскМагнитогорскСоветский районШОСБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала