В правительстве назвали внесенный в Госдуму проект бюджета сбалансированным
18:39 21.10.2025 (обновлено: 18:40 21.10.2025)
В правительстве назвали внесенный в Госдуму проект бюджета сбалансированным
Внесенный в Госдуму проект бюджета РФ на 2026–2028 годы сбалансирован, сообщила пресс-служба кабмина в официальном Telegram-канале правительства. РИА Новости, 21.10.2025
2025
экономика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Правительство РФ
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Внесенный в Госдуму проект бюджета РФ на 2026–2028 годы сбалансирован, сообщила пресс-служба кабмина в официальном Telegram-канале правительства.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, с которым обсудил проект трехлетнего бюджета на 2026–2028 годы.
"Формирование главного финансового документа велось исходя из поставленных президентом задач по достижению национальных целей развития, а также имеющихся вызовов. Внесенный бюджет сбалансирован", - говорится в Telegram-канале кабмина.

Мишустин и Володин обсудили проект трехлетнего бюджета
Мишустин и Володин обсудили проект трехлетнего бюджета
