Госдума приняла проект корректировки федерального бюджета - РИА Новости, 21.10.2025
12:51 21.10.2025
Госдума приняла проект корректировки федерального бюджета
Госдума приняла в третьем чтении закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год.
экономика
россия
антон силуанов
госдума рф
россия
2025
Новости
Госдума приняла проект корректировки федерального бюджета

Здание Государственной думы России в Москве
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год.
Документ подготовлен на основе предварительных итогов социально-экономического развития страны за 2025 год, с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-август и ожидаемого исполнения за весь текущий год. Предусмотренные в нем изменения направлены на выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом национальных целей развития, пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.
Общий объем доходов на 2025 год по сравнению с ранее утвержденным уменьшается на 1,944 триллиона рублей - до 36,562 триллиона рублей. При этом общий объем расходов сохраняется на уровне 42,298 триллиона рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть вырастет с 1,7% до 2,6% ВВП. Источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние заимствования.
Прогнозируемый объем средств Фонда национального благосостояния на конец текущего года увеличится на 879,8 миллиарда рублей - до 13,637 триллиона рублей (6,3% ВВП). Из них ликвидная часть на счетах в Банке России планируется в объеме около 4,41 триллиона рублей. Использовать средства ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2025 году не планируется.
Объем государственного долга РФ на начало 2026 года увеличивается на 2 триллиона рублей (1,2% ВВП) - до 38,55 триллиона рублей (17,7% ВВП). Это связано с изменением основных показателей прогноза социально-экономического развития РФ, уточнением программ и параметров госзаимствований, а также программы госгарантий в иностранной валюте на 2025 год.
За счет перераспределения бюджетных ассигнований увеличиваются расходы бюджета на реализацию госпрограмм "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" (льготная ипотека, дальневосточная и арктическая ипотека, IT-ипотека, семейная ипотека) - на 234,9 миллиарда рублей; "Развитие транспортной системы" – на 21,63 миллиарда рублей; "Развитие оборонно-промышленного комплекса" - на 123,1 миллиона рублей.
На финансовое обеспечение национальных проектов будет дополнительно направлено более 144,2 миллиарда рублей. Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено для нацпроектов "Семья", "Молодежь и дети", "Инфраструктура для жизни". Увеличиваются ассигнования на поддержку регионов и сельхозпроизводителей, финансирование мер противодействия природным катаклизмам и обеспечение пожарной безопасности, проведение мелиоративных мероприятий.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
