В Британии задержали еще двух человек по делу об убийстве певца Уоткинса

ЛОНДОН, 21 окт - РИА Новости. Британские правоохранители задержали еще двух человек по делу об убийстве вокалиста группы Lostprophets Иана Уоткинса, отбывавшего срок в тюрьме за сексуальное насилие, общее число задержанных возросло до четырех, передает во вторник телеканал Британские правоохранители задержали еще двух человек по делу об убийстве вокалиста группы Lostprophets Иана Уоткинса, отбывавшего срок в тюрьме за сексуальное насилие, общее число задержанных возросло до четырех, передает во вторник телеканал Sky.

"Еще два мужчины были задержаны по делу об убийстве являющегося педофилом солиста группы Lostprophets Иана Уоткинса", - говорится в сообщении телеканала.

Sky сообщил, что мужчины в возрасте 23 и 39 лет были задержаны по подозрению в сговоре с целью убийства. До этого обвинения в убийстве были предъявлены еще двоим задержанным – 25-летнему Рашиду Геделю и 43-летнему Самуэлю Додсворту. Судебное разбирательство предварительно назначено на пятое мая.

Ранее 11 октября газета Daily Mail со ссылкой на представителя полиции Западного Йоркшира писала, что Уоткинс умер от потери крови в результате ножевого удара в горло. На него напал другой заключенный.

Уоткинс, которому было 48 лет, отбывал 29-летний тюремный срок после того, как в декабре 2013 года был осужден за несколько тяжких половых преступлений, включая насилие над детьми.