"Сделано в России": как Россия строит бренд, который узнают во всем мире

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Возможности системного продвижения национального бренда "Сделано в России" в стране и за рубежом обсудили представители медиа, бизнеса, власти и креативных индустрий на сессии "От доверия на родине - к успеху за рубежом. Made in Russia и сила продвижения", которая состоялась 21 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Национальном центре "Россия" в Москве.

Организатор форума - Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ).

Сегодня необходимость качественного продвижения, хорошей рекламы, позиционирования встают во главу угла, а работа с потребителем выходит на новый уровень, отметил модератор сессии, партнер агентства AidaPioneer Вадим Галыгин. Программа продвижения национального бренда "Сделано в России", которую в 2025 году приняло Правительство по поручению Президента, призвана помочь бизнесу решить эти вызовы как в России, так и за ее пределами.

Участники сессии обсудили отличия продвижения на внутреннем и внешнем рынках, эффективные механизмы продвижения, тонкости законодательства и важность сильного национального бренда "Сделано в России".

Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина подчеркнула, что формирование сильного бренда страны - это системная работа, которая приносит не только экономические дивиденды в виде стимулирования экспортных продаж или роста доходов регионов, но и важнейшие социальные эффекты. В этой связи чрезвычайно важно вовлечение в продвижение национального бренда широкого круга игроков: представителей медиарынка, деятелей культуры, предпринимателей и т.д.

"На создание надежных каналов доставки и продаж, узнаваемость России и ее культуры, повышение доверия и интереса к нашей продукции работает целая инфраструктурная сеть: от национальных экспозиций, российских павильонов и торговых представительств до российских полок в рознице и на маркетплейсах за рубежом. Но сегодня крайне важно усилить позиции национального бренда внутри России, где он, в буквальном смысле, и рождается. Это стратегическая социальная миссия. Чувство гордости за отечественную продукцию должно быть естественным, должно быть неотъемлемой частью еще более глубокого фундаментального чувства патриотизма", - сказала Никишина.

С 2022 года благодаря мероприятиям программы по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" удалось заключить экспортные контракты на сумму более 420 миллиардов рублей, предоставив поддержку для более чем 3,75 тысячи компаний.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что национальный бренд "Сделано в России" выполняет важную внешнеполитическую функцию, укрепляя позиционирование страны за рубежом. "Made in Russia несет за собой историю страны, которая умеет сочетать силу технологий с глубиной культуры. Через этот бренд мы доносим миру наши ценности, уважение к традициям, стремление к созиданию. Сильный, узнаваемый бренд - это стратегический ресурс государства, который укрепляет позиции России на мировой арене, делает ее голос еще более весомым", - сказала Захарова.

На сессии подчеркнули роль традиционных СМИ в формировании информационной повестки в стране. СМИ - не просто транслятор новостей, а стратегический инструмент формирования позитивного образа России и продвижения бренда "Сделано в России". По словам коммерческого директора ТАСС Светланы Ланюговой, национальные медиа - это ресурс, который нужно использовать в интересах российского бизнеса.

Для компаний важно не просто размещать рекламу, а становиться частью смыслового пространства - через спецпроекты, партнерские публикации, репортажи о технологиях, людях, идеях.

Генеральный директор МАЕР Константин Майор подчеркнул запрос общества на позитивную повестку о России и о том, чем она живет. Бренд "Сделано в России" должен объединять яркими эмоциями, стать источником гордости, который формирует также положительное первое впечатление о стране у иностранцев. Цифровая уличная реклама в этом вопросе может сыграть значительную роль, выступая медийным ресурсом поддержки национального бренда.

Продвижение страны невозможно представить без учёных, деятелей культуры, спортсменов, лидеров общественного мнения, напомнила Виктория Лопырева, автор социальных проектов и амбассадор FIFA. У нее большой опыт организации за рубежом представительных событий, знакомящих гостей с наследием и культурными традициями страны.

"Каждый из нас - лицо России на мировой арене. Мы видим живой интерес к отечественным брендам, культуре. Более того, могу уверенно заявить, что этот интерес растет. Поэтому сейчас нам важно объединить усилия, инициируя проекты, наглядно демонстрирующие стиль и характер современной России", - подчеркнула Лопырева.

Одни из узнаваемых символов России - образы из отечественных мультфильмов. Например, "Смешарики" и "Фиксики" известны более чем в 90 странах мира, и это - живая демонстрация мягкой силы Made in Russia.

"Язык анимации универсален и понятен зрителям во всем мире. Российские проекты ни раз оказывались в топе по просмотрам на телеканалах и стримингах международных компаний. Наш проект "Фиксики" за последние несколько лет вышел во множество стран. Недавно мы анонсировали расширение партнерства в Латинской Америке, Индии и Юго-Восточной Азии. Российских героев любят за искренность, за добрые и понятные сюжеты. Мы создаем персонажей, способных вызвать эмоциональную связь со зрителем, вне зависимости от культурных и национальных особенностей. Именно поэтому потенциал российской анимации огромен. Через мультфильмы, при правильно выстроенной стратегии, возможно расширять культурное влияние и формировать позитивный имидж нашей страны за рубежом", - поделился основатель и председатель совета директоров ГК "Рики" Илья Попов.

Made in Russia - это инструмент объединения усилий частного бизнеса и государства, и при этом возможность показать миру российские качество, технологии и креатив, отметил креативный директор агентства AIDA PIONEER Дмитрий Аполенис. За рубежом важно не просто продавать продукт, а рассказывать историю его происхождения.

Эту мысль поддержал директор индонезийской торговой компании Terang Javas Indo Trade Пангеран Сиахаан. "В Индонезии знают и любят российскую культуру, а продукция под брендом "Сделано в России" воспринимается как качественная и аутентичная. Мы уверены, что индонезийские потребители хотят узнавать о современной России больше - через технологии, дизайн, вкус и креатив", - сказал он.

