https://ria.ru/20251021/bpla-2049540316.html
Российские военные начали применять новый тяжеловесный дрон
Российские военные начали применять новый тяжеловесный дрон - РИА Новости, 21.10.2025
Российские военные начали применять новый тяжеловесный дрон
Российская армия начала применять в зоне специальной военной операции новый тяжеловесный дрон "Воган", рассказал РИА Новости старший оператор подразделения БПЛА РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T11:10:00+03:00
2025-10-21T11:10:00+03:00
2025-10-21T13:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001888552_0:254:768:686_1920x0_80_0_0_c85db95cd420228d077d9b3551026221.jpg
https://ria.ru/20251018/kozerog-2048591421.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001888552_0:224:768:800_1920x0_80_0_0_4689e49fd69e56d0830e8d57d724d8fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Российские военные начали применять новый тяжеловесный дрон
Российские бойцы начали применять новый тяжеловесный дрон "Воган"
ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Российская армия начала применять в зоне специальной военной операции новый тяжеловесный дрон "Воган", рассказал РИА Новости старший оператор подразделения БПЛА 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Круглый.
«
"Это вот наша разработка новейшая, применять начали недавно. Этот дрон применяется в двух целях: способен как делать сбросы, так и просто поражать цели в один конец. Поднимает до девяти килограммов", — сказал он.
По словам Круглого, за счет увеличенного веса и размера устройства дрон более устойчив к погодным условиям и может преодолевать большие расстояния.
Новую модификацию FPV-дрона "Воган" представил в феврале резидент Технопарка высоких технологий Югры. Отмечалось, что конфигурация аппарата рассчитана таким образом, чтобы имелась возможность многоразового применения. Беспилотник максимально устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и способен транспортировать грузы на расстояние до 20 километров.