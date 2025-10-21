Рейтинг@Mail.ru
Российские военные начали применять новый тяжеловесный дрон
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 21.10.2025 (обновлено: 13:53 21.10.2025)
Российские военные начали применять новый тяжеловесный дрон
Российские военные начали применять новый тяжеловесный дрон - РИА Новости, 21.10.2025
Российские военные начали применять новый тяжеловесный дрон
Российская армия начала применять в зоне специальной военной операции новый тяжеловесный дрон "Воган", рассказал РИА Новости старший оператор подразделения БПЛА РИА Новости, 21.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Российские военные начали применять новый тяжеловесный дрон

Российские бойцы начали применять новый тяжеловесный дрон "Воган"

© Фото : Фонд развития ЮгрыFPV-дрон "Воган"
FPV-дрон Воган - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : Фонд развития Югры
FPV-дрон "Воган". Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Российская армия начала применять в зоне специальной военной операции новый тяжеловесный дрон "Воган", рассказал РИА Новости старший оператор подразделения БПЛА 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Круглый.
«
"Это вот наша разработка новейшая, применять начали недавно. Этот дрон применяется в двух целях: способен как делать сбросы, так и просто поражать цели в один конец. Поднимает до девяти килограммов", — сказал он.
Реактивная артиллерийская установка Козерог-1 - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
"Длинная рука пехоты". Какое оружие разработали для СВО
18 октября, 08:00
По словам Круглого, за счет увеличенного веса и размера устройства дрон более устойчив к погодным условиям и может преодолевать большие расстояния.
Новую модификацию FPV-дрона "Воган" представил в феврале резидент Технопарка высоких технологий Югры. Отмечалось, что конфигурация аппарата рассчитана таким образом, чтобы имелась возможность многоразового применения. Беспилотник максимально устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и способен транспортировать грузы на расстояние до 20 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
