ВСУ все жестче терроризируют население Брянской области, заявил Богомаз

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. ВСУ все жестче терроризируют мирное население Брянской области, показывая свое лицо фашистов с дозволения Запада, заявил губернатор этого региона Александр Богомаз в интервью РИА Новости.

"Они ( ВСУ – ред.) начинают терроризировать мирное население. Показывают свое лицо, лицо фашистов. Потому что им позволяет так Запад вести себя, понимаете? Я расцениваю это так. И их как бы подталкивают их кураторы, что делать дальше", - сказал Богомаз в ответ на вопрос, с чем, на его взгляд, связано возросшее количество обстрелов со стороны ВСУ за последний год.

По словам губернатора, ВСУ "все жестче и жестче" ведут себя в отношении мирного населения.

"И то, что было в Великой Отечественной войне, когда основные каратели – это были бандеровцы на западной Украине . Сейчас тоже мы видим, что все жестче и жестче начинают терроризировать именно мирное население… Видите, у них такая идеология. Взять любого ребенка (на Украине - ред.), он будет кричать: "Москаляку на гиляку". У нас же вы этого не найдете, ни в одной школе. Нет такого, чтобы ребенок кричал, что надо украинца "на гиляку" тянуть", - подчеркнул Богомаз.