ВСУ все жестче терроризируют население Брянской области, заявил Богомаз
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 21.10.2025 (обновлено: 06:19 21.10.2025)
ВСУ все жестче терроризируют население Брянской области, заявил Богомаз
ВСУ все жестче терроризируют население Брянской области, заявил Богомаз - РИА Новости, 21.10.2025
ВСУ все жестче терроризируют население Брянской области, заявил Богомаз
ВСУ все жестче терроризируют мирное население Брянской области, показывая свое лицо фашистов с дозволения Запада, заявил губернатор этого региона Александр... РИА Новости, 21.10.2025
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
украина
александр богомаз
происшествия
брянская область
украина
брянская область, вооруженные силы украины, украина, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Александр Богомаз, Происшествия
ВСУ все жестче терроризируют население Брянской области, заявил Богомаз

Богомаз: ВСУ терроризируют российское население, потому что Запад им разрешает

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. ВСУ все жестче терроризируют мирное население Брянской области, показывая свое лицо фашистов с дозволения Запада, заявил губернатор этого региона Александр Богомаз в интервью РИА Новости.
"Они (ВСУ – ред.) начинают терроризировать мирное население. Показывают свое лицо, лицо фашистов. Потому что им позволяет так Запад вести себя, понимаете? Я расцениваю это так. И их как бы подталкивают их кураторы, что делать дальше", - сказал Богомаз в ответ на вопрос, с чем, на его взгляд, связано возросшее количество обстрелов со стороны ВСУ за последний год.
По словам губернатора, ВСУ "все жестче и жестче" ведут себя в отношении мирного населения.
"И то, что было в Великой Отечественной войне, когда основные каратели – это были бандеровцы на западной Украине. Сейчас тоже мы видим, что все жестче и жестче начинают терроризировать именно мирное население… Видите, у них такая идеология. Взять любого ребенка (на Украине - ред.), он будет кричать: "Москаляку на гиляку". У нас же вы этого не найдете, ни в одной школе. Нет такого, чтобы ребенок кричал, что надо украинца "на гиляку" тянуть", - подчеркнул Богомаз.
По его словам, возрождение фашизма на Украине "стало нормой и национальной политикой".
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаАлександр БогомазПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
