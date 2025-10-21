Боевики ВСУ преследуют белгородских чиновников, рассказал Мирошник

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинские боевики на прошедшей неделе развернули открытое преследование руководителей местного самоуправления Белгородской области, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 15 октября объявил, что в Грайворонском округе в селе Козинка в результате атаки дрона ранены глава Гора-Подольской территориальной администрации Александр Тараник и заместитель главы Козинской территориальной администрации Людмила Тараник. 17 октября он рассказал, что глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Виктор Гоженко ранен во время объезда территории в результате удара дрона ВСУ по служебному автомобилю. 18 октября глава региона отметил, что глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа Сергей Кулаков ранен в результате атаки украинского дрона.

"На прошедшей неделе нацисты развернули открытое преследование руководителей местного самоуправления. От атак дронов получили ранения сразу четверо глав местных районных администраций Белгородской области: Гора-Подольской, Козинской, Казинской и Мокроорловской. Во всех случаях беспилотники прицельно атаковали личные автомобили чиновников", - заявил Мирошник в своем еженедельном обзоре за 13-19 октября, который есть в распоряжении агентства.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
