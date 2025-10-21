"Самый опасный момент". СМИ рассказали о грядущей катастрофе для Украины

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште будет одним из самых опасных моментов для Украины, пишет Bloomberg.
«
"Грядущий саммит в Будапеште может обернуться одним из самых опасных моментов для Украины с самого начала боевых действий", — говорится в публикации.
Обозреватель подчеркнул, что после недавних переговоров в Белом доме Владимир Зеленский вновь оказался в тяжелой ситуации, поскольку ему либо придется пойти на уступки по отношению к России, либо отказаться, что может привести к давлению со стороны главы Белого дома.
"Если Зеленский откажется (от условий России — Прим. ред.), то в глазах Трампа он снова станет преградой к наступлению мира", — считает автор.
На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Путина и Трампа — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам американский президент заявил, что намерен провести личную встречу с российским коллегой в Будапеште. После этого премьер-министр Венгрии Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту. Он назвал высокими шансы на то, что саммит приведет к установлению мира на Украине.
Зеленский заявил, что пытался напроситься на переговоры в Будапеште
19 октября, 18:18