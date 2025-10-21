Рейтинг@Mail.ru
"Самый опасный момент". СМИ рассказали о грядущей катастрофе для Украины - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 21.10.2025 (обновлено: 10:31 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/bloomberg-2049525747.html
"Самый опасный момент". СМИ рассказали о грядущей катастрофе для Украины
"Самый опасный момент". СМИ рассказали о грядущей катастрофе для Украины - РИА Новости, 21.10.2025
"Самый опасный момент". СМИ рассказали о грядущей катастрофе для Украины
Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште будет одним из самых опасных моментов для Украины, пишет Bloomberg. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T09:26:00+03:00
2025-10-21T10:31:00+03:00
в мире
украина
россия
будапешт
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035876848_0:463:2619:1936_1920x0_80_0_0_4c6b3fe21b90411a154ae6cec990610a.jpg
https://ria.ru/20251021/zelenskiy-2049533715.html
https://ria.ru/20251019/zelenskij-2049233756.html
украина
россия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035876848_0:84:2619:2048_1920x0_80_0_0_7ebeab99316dce105a009f50fd5c23a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, будапешт, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Самый опасный момент". СМИ рассказали о грядущей катастрофе для Украины

Bloomberg: саммит в Будапеште будет одним из самых опасных для Украины

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште будет одним из самых опасных моментов для Украины, пишет Bloomberg.
«
"Грядущий саммит в Будапеште может обернуться одним из самых опасных моментов для Украины с самого начала боевых действий", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
На Западе рассказали, что произойдет с Зеленским перед саммитом в Будапеште
Вчера, 10:29
Обозреватель подчеркнул, что после недавних переговоров в Белом доме Владимир Зеленский вновь оказался в тяжелой ситуации, поскольку ему либо придется пойти на уступки по отношению к России, либо отказаться, что может привести к давлению со стороны главы Белого дома.
"Если Зеленский откажется (от условий России — Прим. ред.), то в глазах Трампа он снова станет преградой к наступлению мира", — считает автор.
На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Путина и Трампа — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам американский президент заявил, что намерен провести личную встречу с российским коллегой в Будапеште. После этого премьер-министр Венгрии Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту. Он назвал высокими шансы на то, что саммит приведет к установлению мира на Украине.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Зеленский заявил, что пытался напроситься на переговоры в Будапеште
19 октября, 18:18
 
В миреУкраинаРоссияБудапештВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала