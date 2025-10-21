Рейтинг@Mail.ru
Около 3 тыс деревьев украсят вылетные магистрали Москвы - РИА Новости, 21.10.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:21 21.10.2025
Около 3 тыс деревьев украсят вылетные магистрали Москвы
Около 3 тыс деревьев украсят вылетные магистрали Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства высадят порядка 3 тысяч взрослых деревьев лиственных пород вдоль трех вылетных магистралей, где в настоящее время... РИА Новости, 21.10.2025
москва
москва, петр бирюков
Около 3 тыс деревьев украсят вылетные магистрали Москвы

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства высадят порядка 3 тысяч взрослых деревьев лиственных пород вдоль трех вылетных магистралей, где в настоящее время завершается благоустройство, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. В осенне-весенний период 2025-2026 годов планируем высадить около 3 тысяч крупномерных деревьев лиственных пород, возрастом от 15 до 25 лет, вдоль трех вылетных магистралей, где завершается благоустройство", - рассказал Бирюков.
Фонтан Дружба народов главный фонтан ВДНХ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Фонтаны на территории ВДНХ в Москве подготовили к зиме
Вчера, 11:12
Он отметил, что деревья высадят вдоль Щелковского шоссе с Большой Черкизовской и Краснопрудной улицами, Волгоградского проспекта с Марксистской улицей, Профсоюзной улицы с проспектом 60-летия Октября.
Заммэра напомнил, что деревья подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику пространств. Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни.
"Как правило, для украшения магистралей выбираем липы, клены и вязы. Так, вдоль Профсоюзной улицы с проспектом 60-летия Октября дополнительно высадим более тысячи деревьев. Волгоградский проспект с Марксистской улицей украсят столько же крупномеров, на Щелковском шоссе с Большой Черкизовской и Краснопрудной улицами появятся свыше 700 новых деревьев этих пород", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что дополнительно на видовых участках магистралей обустроят зеленые островки с использованием технологии геопластики. Их украсят декоративными композициями из хвойных растений.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что программа по озеленению видовых участков и вылетных магистралей стартовала в Москве в 2021 году.
Стадион Лужники - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Возведение павильонов завершается на территории ОК "Лужники" в Москве
Вчера, 11:14
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
