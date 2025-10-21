Рейтинг@Mail.ru
11:14 21.10.2025
Возведение павильонов завершается на территории ОК "Лужники" в Москве
Возведение павильонов завершается на территории ОК "Лужники" в Москве

Бирюков: завершается возведение современных павильонов в Лужниках

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершают возведение современных павильонов различного назначения на территории олимпийского комплекса "Лужники", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Проводим первый этап благоустройства в "Лужниках", главная задача - превратить территорию в один из лучших столичных парков, сделать современное общественное пространство, где будет возможность не только проводить международные соревнования и заниматься любительским спортом, но и отдыхать всей семьей. Работы организованы в несколько этапов, чтобы не закрывать территорию полностью. В этом году обновляем центральную площадь перед Большой спортивной ареной и причал "Лужники-Центральный", - отметил Бирюков.
Луковицы тюльпанов - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Высадка луковиц тюльпанов началась в Москве
20 октября, 13:44
Заммэра пояснил, что в настоящее время на центральной площади комплекса и двух прилегающих аллеях завершают возведение 13 павильонов различного назначения.
Выполнено устройство фундаментов, металлоконструкций и перекрытий объектов, завершаются прокладка внутренних инженерных сетей, витражное остекление, устройство перегородок, внутренняя отделка помещений.
"Восемь павильонов находятся между аллеями деревьев вдоль центральной площади. Два из них в зимний период могут стать частью инфраструктуры катка - в них будет возможность разместить прокат, камеры хранения и раздевалки, а летом - проводить различные мероприятия. Павильоны будут двухэтажными со скругленными остекленными фасадами, их окружат колоннады, за счет которых на уровне первого этажа образуется пешеходная галерея, на уровне второго - терраса", - рассказал Бирюков.
Кроме того, на территории олимпийского комплекса обустроят три одноэтажных круглых павильона. На двух прилегающих аллеях, которые планируется использовать зимой как часть катка, возведут двухэтажные прямоугольные павильоны.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках проекта в "Лужниках" отремонтируют покрытие дорожек, установят новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками. На центральной площади появится фонтан с большим зеркалом водной глади с местами для отдыха, зимой там и на прилегающих боковых аллеях планируется заливать каток.
Фонтан Дружба народов главный фонтан ВДНХ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Фонтаны на территории ВДНХ в Москве подготовили к зиме
Вчера, 11:12
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
