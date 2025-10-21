Возведение павильонов завершается на территории ОК "Лужники" в Москве

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершают возведение современных павильонов различного назначения на территории олимпийского комплекса "Лужники", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Проводим первый этап благоустройства в "Лужниках", главная задача - превратить территорию в один из лучших столичных парков, сделать современное общественное пространство, где будет возможность не только проводить международные соревнования и заниматься любительским спортом, но и отдыхать всей семьей. Работы организованы в несколько этапов, чтобы не закрывать территорию полностью. В этом году обновляем центральную площадь перед Большой спортивной ареной и причал "Лужники-Центральный", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что в настоящее время на центральной площади комплекса и двух прилегающих аллеях завершают возведение 13 павильонов различного назначения.

Выполнено устройство фундаментов, металлоконструкций и перекрытий объектов, завершаются прокладка внутренних инженерных сетей, витражное остекление, устройство перегородок, внутренняя отделка помещений.

"Восемь павильонов находятся между аллеями деревьев вдоль центральной площади. Два из них в зимний период могут стать частью инфраструктуры катка - в них будет возможность разместить прокат, камеры хранения и раздевалки, а летом - проводить различные мероприятия. Павильоны будут двухэтажными со скругленными остекленными фасадами, их окружат колоннады, за счет которых на уровне первого этажа образуется пешеходная галерея, на уровне второго - терраса", - рассказал Бирюков.

Кроме того, на территории олимпийского комплекса обустроят три одноэтажных круглых павильона. На двух прилегающих аллеях, которые планируется использовать зимой как часть катка, возведут двухэтажные прямоугольные павильоны.