"Билайн бизнес" запустил реферальную программу "Приведи друга" - РИА Новости, 21.10.2025
18:46 21.10.2025
"Билайн бизнес" запустил реферальную программу "Приведи друга"
"Билайн бизнес" запустил реферальную программу "Приведи друга"
"Билайн бизнес" (корпоративное направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом "Билайн" все услуги и сервисы для компаний) запустил сервис "Приведи В2В... РИА Новости, 21.10.2025
2025
билайн, вымпелком, технологии, бизнес, россия
Билайн, ВымпелКом, Технологии, Бизнес, Россия

"Билайн бизнес" запустил реферальную программу "Приведи друга"

© iStock.com / damircudicСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© iStock.com / damircudic
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. "Билайн бизнес" (корпоративное направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом "Билайн" все услуги и сервисы для компаний) запустил сервис "Приведи В2В друга" (B2B - бизнес для бизнеса) для корпоративных клиентов, сообщает пресс-служба компании.
Действующий клиент Билайна получает бонус в размере 5 тысяч рублей на свой баланс за каждого приглашенного абонента, подключившегося к "билайн бизнес". Для нового "друга", который присоединился к программе, предусмотрена специальная витрина с услугами на выгодных условиях. Из нее он может выбрать до двух продуктов, которые ему понравятся.
"Мы как всегда поддерживаем наших предпринимателей и клиентов высококлассными продуктами, услугами и выгодными программами", – отмечает директор по работе с малым и средним бизнесом "билайн бизнес" Галина Балукина, ее слова приводит пресс-служба.
Она подчеркнула, что программа доступна и для самозанятых.
"Мы делаем все, чтобы максимально вовлекать их в активности "билайн бизнес". Мы готовы и дальше развивать подобные программы, которые позволяют клиентам получать значительные скидки и использовать накопленные бонусы", – сказала Балукина.
В 2020 году в компании уже организовывали похожую программу, однако тогда клиенты не могли копить средства на счете. Теперь же финансы остаются на балансе до тех пор, пока клиент не решит их потратить. Это позволяет абонентам приобретать не только услуги связи: телефоны и планшеты также доступны для покупки.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
