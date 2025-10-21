"Билайн бизнес" запустил реферальную программу "Приведи друга"

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. "Билайн бизнес" (корпоративное направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом "Билайн" все услуги и сервисы для компаний) запустил "Билайн бизнес" (корпоративное направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом "Билайн" все услуги и сервисы для компаний) запустил сервис "Приведи В2В друга" (B2B - бизнес для бизнеса) для корпоративных клиентов, сообщает пресс-служба компании.

Действующий клиент Билайна получает бонус в размере 5 тысяч рублей на свой баланс за каждого приглашенного абонента, подключившегося к "билайн бизнес". Для нового "друга", который присоединился к программе, предусмотрена специальная витрина с услугами на выгодных условиях. Из нее он может выбрать до двух продуктов, которые ему понравятся.

"Мы как всегда поддерживаем наших предпринимателей и клиентов высококлассными продуктами, услугами и выгодными программами", – отмечает директор по работе с малым и средним бизнесом "билайн бизнес" Галина Балукина, ее слова приводит пресс-служба.

Она подчеркнула, что программа доступна и для самозанятых.

"Мы делаем все, чтобы максимально вовлекать их в активности "билайн бизнес". Мы готовы и дальше развивать подобные программы, которые позволяют клиентам получать значительные скидки и использовать накопленные бонусы", – сказала Балукина.