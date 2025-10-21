США ждут от Европы и Канады усиления давления G7 на Россию

ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе провел встречи с Еврокомиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, министром финансов Великобритании Рейчел Ривз, а также министром финансов Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, на каждой из которых призывал стороны усилить экономическое давление на Россию, сообщили в американском минфине.