02:59 21.10.2025
США ждут от Европы и Канады усиления давления G7 на Россию
Министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе провел встречи с Еврокомиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, министром финансов Великобритании... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T02:59:00+03:00
2025-10-21T02:59:00+03:00
в мире
россия
сша
великобритания
скотт бессент
валдис домбровскис
франсуа-филипп шампань
россия
сша
великобритания
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, россия, сша, великобритания, скотт бессент, валдис домбровскис, франсуа-филипп шампань
В мире, Россия, США, Великобритания, Скотт Бессент, Валдис Домбровскис, Франсуа-Филипп Шампань
Бессент призвал Британию и Канаду усилить давление на Россию

ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе провел встречи с Еврокомиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, министром финансов Великобритании Рейчел Ривз, а также министром финансов Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, на каждой из которых призывал стороны усилить экономическое давление на Россию, сообщили в американском минфине.
Ранее в ведомстве распространили релиз о том, что Бессент встречался и с министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем, где также озвучивал данный призыв.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Бессент вновь призвал ЕС увеличить давление на закупщиков российской нефти
14 октября, 22:27
Как следует из распространенных релизов министерства финансов США, на каждой из встреч Бессент "подчеркнул ожидание администрации", что Брюссель, Лондон, Оттава и Берлин "усилят экономическое давление "Большой семерки" на Россию". Подчеркивалось, что Вашингтон ожидает именно от Европы лидирующей роли по данному направлению.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Глава Минфина США предупредил о последствиях новых санкций против России
11 июня, 22:24
 
