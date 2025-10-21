Рейтинг@Mail.ru
Над двумя российскими регионами сбили около 60 украинских дронов
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 21.10.2025 (обновлено: 21:29 21.10.2025)
Над двумя российскими регионами сбили около 60 украинских дронов
Над двумя российскими регионами сбили около 60 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО за четыре часа сбили 58 украинских БПЛА, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 21.10.2025
Средства ПВО сбили 58 беспилотников ВСУ над Брянской и Курской областями

Боевое дежурство экипажа ЗРК. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за четыре часа сбили 58 украинских БПЛА, сообщило Министерство обороны.
"В период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали там.

В их числе:
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
