Над двумя российскими регионами сбили около 60 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО за четыре часа сбили 58 украинских БПЛА, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T20:50:00+03:00
2025-10-21T20:50:00+03:00
2025-10-21T21:29:00+03:00
