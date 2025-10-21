https://ria.ru/20251021/bespilotniki-2049556841.html
ПВО за сутки сбила 137 дронов ВСУ
ПВО за сутки сбила 137 дронов ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
ПВО за сутки сбила 137 дронов ВСУ
Силы ПВО за сутки в ходе СВО сбили 137 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T12:23:00+03:00
2025-10-21T12:23:00+03:00
2025-10-21T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298679_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_5df2311d6a245ad102e23d3cb6b5a52e.jpg
https://ria.ru/20251021/bloomberg-2049525747.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298679_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_b103ce03ac077e8ec6ef48c2ec9dc9e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за сутки сбила 137 дронов ВСУ
Силы ПВО за сутки сбили 137 беспилотников ВСУ
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Силы ПВО за сутки в ходе СВО сбили 137 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 91466 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25602 танка и других боевых бронированных машин, 1605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30683 орудия полевой артиллерии и минометов, 44481 единица специальной военной автомобильной техники, отметили в российском ведомстве.