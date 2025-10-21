Рейтинг@Mail.ru
ПВО за сутки сбила 137 дронов ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 21.10.2025
ПВО за сутки сбила 137 дронов ВСУ
Силы ПВО за сутки в ходе СВО сбили 137 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.10.2025
Зенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО
Зенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Силы ПВО за сутки в ходе СВО сбили 137 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 91466 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25602 танка и других боевых бронированных машин, 1605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30683 орудия полевой артиллерии и минометов, 44481 единица специальной военной автомобильной техники, отметили в российском ведомстве.
