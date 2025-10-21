https://ria.ru/20251021/baza-2049708779.html
Стали известны заказчики беспилотников из СБУ и ГУР
Стали известны заказчики беспилотников из СБУ и ГУР - РИА Новости, 21.10.2025
Стали известны заказчики беспилотников из СБУ и ГУР
Заказчики беспилотников из СБУ и ГУР фигурируют во взломанной украинской базе данных, выяснило РИА Новости, проанализировав документы. РИА Новости, 21.10.2025
украина
Стали известны заказчики беспилотников из СБУ и ГУР
