Россия создала базу цифровых следов кибермошенников, сообщил Гуцан

ДУШАНБЕ, 21 окт – РИА Новости. Россия создала базу цифровых следов кибермошенников, которая позволяет оперативно блокировать их деятельность, заявил генпрокурор России Александр Гуцан на 35-м заседании координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ.

По его словам, ее функционал позволяет оперативно выявлять серийные посягательства, прекращать работу мошеннических колл-центров, замораживать преступные доходы, и во многих случаях предотвращать преступления.