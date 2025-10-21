Рейтинг@Mail.ru
Россия создала базу цифровых следов кибермошенников, сообщил Гуцан - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/baza-2049539592.html
Россия создала базу цифровых следов кибермошенников, сообщил Гуцан
Россия создала базу цифровых следов кибермошенников, сообщил Гуцан - РИА Новости, 21.10.2025
Россия создала базу цифровых следов кибермошенников, сообщил Гуцан
Россия создала базу цифровых следов кибермошенников, которая позволяет оперативно блокировать их деятельность, заявил генпрокурор России Александр Гуцан на 35-м РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T11:05:00+03:00
2025-10-21T11:05:00+03:00
технологии
россия
александр гуцан
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043732162_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_67168315ecfbd5f1e32e61449401d949.jpg
https://ria.ru/20251021/mvd-2049534540.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043732162_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_9e7e213e5da9041eac2be7349b8b328e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, александр гуцан, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), генеральная прокуратура рф
Технологии, Россия, Александр Гуцан, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Генеральная прокуратура РФ
Россия создала базу цифровых следов кибермошенников, сообщил Гуцан

Гуцан рассказал о создании базы цифровых следов кибермошенников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Гуцан
Александр Гуцан - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Гуцан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 21 окт – РИА Новости. Россия создала базу цифровых следов кибермошенников, которая позволяет оперативно блокировать их деятельность, заявил генпрокурор России Александр Гуцан на 35-м заседании координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ.
"Генеральной прокуратурой совместно с Росфинмониторингом, МВД и Банком России сформирована и постоянно пополняется единая база цифровых следов преступлений. В ней уже содержатся сведения о более чем 6 млн телефонных номеров, банковских реквизитов и интернет-ресурсов", - сообщил Гуцан.
По его словам, ее функционал позволяет оперативно выявлять серийные посягательства, прекращать работу мошеннических колл-центров, замораживать преступные доходы, и во многих случаях предотвращать преступления.
Пользователь социальных сетей - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
МВД назвало ошибки детей и родителей, облегчающие работу кибермошенников
Вчера, 10:32
 
ТехнологииРоссияАлександр ГуцанФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Генеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала