Россия создала базу цифровых следов кибермошенников, которая позволяет оперативно блокировать их деятельность, заявил генпрокурор России Александр Гуцан на 35-м РИА Новости, 21.10.2025
Россия создала базу цифровых следов кибермошенников, сообщил Гуцан
