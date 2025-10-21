Хантер Байден рассказал, почему разозлился на Обаму

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, признался, что был в ярости после того, как экс-лидер страны Барак Обама помог его отцу покинуть сцену на благотворительном вечере в Голливуде в 2024 году, пишет портал Axios со ссылкой на книгу журналиста телеканала ABC News Джонатана Карла "Возмездие", выходящую во вторник.
"Я чуть не вскочил на сцену и не сказал: "Никогда больше не смей так обращаться с президентом Соединённых Штатов - никогда", - рассказал Хантер Байден Карлу, добавив, что оставался раздражённым этим эпизодом ещё несколько месяцев.
Байден-младший отметил, что его отец лишь задержался на сцене, чтобы поприветствовать публику.
"Я знал, что это станет мемом. Это меня очень, очень, очень, очень разозлило", - вспоминал он.
В июне 2024 года бывшему президенту США Бараку Обаме пришлось за руку уводить Джо Байдена со сцены после встречи с донорами в Лос-Анджелесе. Как свидетельствуют опубликованные в соцсетях видеозаписи, Обама махал рукой публике и направлялся к выходу, в то время как Байден неподвижно стоял и улыбался. В какой-то момент Обама взял его за руку и повёл со сцены.
Позднее Белый дом заявил, что Байден не "застыл", а просто приветствовал собравшихся. Заместитель пресс-секретаря Эндрю Бэйтс назвал попытки СМИ представить эпизод как признак растерянности "искажением действительности".
Похожие ситуации происходили и ранее. Десятого июня 2024 года Байден на концерте в честь Дня освобождения рабов несколько минут стоял без движения среди танцующих гостей, а на саммите G7 премьер-министр Италии Джорджа Мелони вернула американского лидера к группе коллег, когда тот отошёл в сторону.
