Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака
Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака - РИА Новости, 21.10.2025
Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака
Экс-президент США Джо Байден в понедельник завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты, сообщает телеканал CBS со ссылкой на представительницу...
2025-10-21T02:27:00+03:00
2025-10-21T02:27:00+03:00
2025-10-21T02:28:00+03:00
в мире
сша
джо байден
сша
в мире, сша, джо байден
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Экс-президент США Джо Байден в понедельник завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты, сообщает телеканал CBS
со ссылкой на представительницу Байдена Келли Скалли.
Впервые о прохождении экс-президентом лучевой терапии его представители сообщили 11 октября.
"Представительница Байдена подтвердила CBS News в понедельник, что бывший президент, которому в следующем месяце исполнится 83 года, в понедельник завершил курс лучевой терапии в онкологическом центре в Филадельфии", - говорится в сообщении телеканала.
По словам Скалли, в понедельник Байден позвонил в специальный колокольчик, знаменующий окончание терапии. Кадры этого события также опубликовала в соцсетях дочь Байдена Эшли.
CBS подчеркивает, что неясно, потребуется ли Байдену какое-либо еще лечение, поскольку врачам необходимо оценивать состояние пациента в течение нескольких недель после завершения лучевой терапии.
Ранее онколог Эзекиэль Эмануэль в интервью газете Washington Post предположил, что агрессивная форма рака простаты у Байдена, вероятно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году. Как отметило издание, подобные заявления вызвали в США
волну новых подозрений в сокрытии диагноза. В частности, критику вызвало заключение врача Белого дома от февраля 2024 года, где утверждалось, что здоровье Байдена "в порядке", а каких-либо проблем с предстательной железой не зафиксировано.