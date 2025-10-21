Рейтинг@Mail.ru
02:27 21.10.2025 (обновлено: 02:28 21.10.2025)
Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака
Экс-президент США Джо Байден в понедельник завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты, сообщает телеканал CBS со ссылкой на представительницу... РИА Новости, 21.10.2025
в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
© AP Photo / Evan VucciЭкс-президент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Экс-президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден в понедельник завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты, сообщает телеканал CBS со ссылкой на представительницу Байдена Келли Скалли.
Впервые о прохождении экс-президентом лучевой терапии его представители сообщили 11 октября.
Экс-президент США Джо Байден посетил субботнюю вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа на Брендивайне в Уилмингтоне, штат Делавэр. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Байден появился на публике впервые с начала лечения от рака
19 октября, 13:41
"Представительница Байдена подтвердила CBS News в понедельник, что бывший президент, которому в следующем месяце исполнится 83 года, в понедельник завершил курс лучевой терапии в онкологическом центре в Филадельфии", - говорится в сообщении телеканала.
По словам Скалли, в понедельник Байден позвонил в специальный колокольчик, знаменующий окончание терапии. Кадры этого события также опубликовала в соцсетях дочь Байдена Эшли.
CBS подчеркивает, что неясно, потребуется ли Байдену какое-либо еще лечение, поскольку врачам необходимо оценивать состояние пациента в течение нескольких недель после завершения лучевой терапии.
Ранее онколог Эзекиэль Эмануэль в интервью газете Washington Post предположил, что агрессивная форма рака простаты у Байдена, вероятно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году. Как отметило издание, подобные заявления вызвали в США волну новых подозрений в сокрытии диагноза. В частности, критику вызвало заключение врача Белого дома от февраля 2024 года, где утверждалось, что здоровье Байдена "в порядке", а каких-либо проблем с предстательной железой не зафиксировано.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Бывший глава аппарата Байдена признал его когнитивные проблемы, пишут СМИ
19 сентября, 04:38
 
