Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден в понедельник завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты, сообщает телеканал Экс-президент США Джо Байден в понедельник завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты, сообщает телеканал CBS со ссылкой на представительницу Байдена Келли Скалли.

Впервые о прохождении экс-президентом лучевой терапии его представители сообщили 11 октября.

"Представительница Байдена подтвердила CBS News в понедельник, что бывший президент, которому в следующем месяце исполнится 83 года, в понедельник завершил курс лучевой терапии в онкологическом центре в Филадельфии", - говорится в сообщении телеканала.

По словам Скалли, в понедельник Байден позвонил в специальный колокольчик, знаменующий окончание терапии. Кадры этого события также опубликовала в соцсетях дочь Байдена Эшли.

CBS подчеркивает, что неясно, потребуется ли Байдену какое-либо еще лечение, поскольку врачам необходимо оценивать состояние пациента в течение нескольких недель после завершения лучевой терапии.