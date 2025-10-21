Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" планирует запустить до семи сборочных площадок за рубежом - РИА Новости, 21.10.2025
17:39 21.10.2025
"АвтоВАЗ" планирует запустить до семи сборочных площадок за рубежом
"АвтоВАЗ" планирует запустить до семи сборочных площадок за рубежом
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" до 2028 года надеется запустить до семи производственных площадок за рубежом, сообщил глава компании Максим Соколов в... РИА Новости, 21.10.2025
экономика, россия, африка, ближний восток, максим соколов, автоваз, снг, lada vesta, авто
Экономика, Россия, Африка, Ближний Восток, Максим Соколов, АвтоВАЗ, СНГ, Lada Vesta, Авто
На линии сборки предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти
На линии сборки предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" до 2028 года надеется запустить до семи производственных площадок за рубежом, сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах экспортного форума "Сделано в России - 2025".
Выступая на Госсовете по направлениям "Международная кооперация и экспорт" и "Промышленность", он заявил, что "АвтоВАЗ" готов запустить до семи сборочных производств автомобилей Lada за рубежом: три в странах СНГ, а также по два в Африке и на Ближнем Востоке.
"Мы надеемся, что они будут реализованы… в горизонте даже, наверное, трехлетнем - до 2028 года. В большей степени мешает, как это ни странно, макроэкономический фактор, на который мы повлиять не можем. Это стабильный, но при этом сильный курс рубля", - прокомментировал топ-менеджер журналистам.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начал сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России - 2025".
ЭкономикаРоссияАфрикаБлижний ВостокМаксим СоколовАвтоВАЗСНГLada VestaАвто
 
 
