"АвтоВАЗ" планирует запустить до семи сборочных площадок за рубежом

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" до 2028 года надеется запустить до семи производственных площадок за рубежом, сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах экспортного форума "Сделано в России - 2025".
Выступая на Госсовете по направлениям "Международная кооперация и экспорт" и "Промышленность", он заявил, что "АвтоВАЗ" готов запустить до семи сборочных производств автомобилей Lada за рубежом: три в странах СНГ, а также по два в Африке и на Ближнем Востоке.
"Мы надеемся, что они будут реализованы… в горизонте даже, наверное, трехлетнем - до 2028 года. В большей степени мешает, как это ни странно, макроэкономический фактор, на который мы повлиять не можем. Это стабильный, но при этом сильный курс рубля", - прокомментировал топ-менеджер журналистам.
