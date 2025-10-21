"АвтоВАЗ" планирует увеличить производство автомобилей Lada

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассчитывает в 2026 году увеличить производственный план примерно на 25% и собрать около 400 тысяч автомобилей Lada, следует из комментария журналистам президента компании Максима Соколова в кулуарах экспортного форума "Сделано в России - 2025".
"Производство, тот план, который утвержден нашим советом директоров составляет чуть больше 320 тысяч автомобилей в различных модификациях, на различных площадках выпускаемых", - сказал Соколов.
"Мы выносим на следующий год на утверждение совета директоров. Исходим, конечно, из общих объемов рынка, который по нашим предположениям на сегодняшний день, составит около 1,5 миллиона (новых легковых автомобилей - ред.) в 2026 году. Ну и, соответственно, с учетом той доли, которую традиционно и объективно может занимать "АвтоВАЗ" с учетом промышленной политики сегодняшней, где-то видим, что план будет в пределах 400 тысяч", - добавил он.
