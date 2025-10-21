"АвтоВАЗ" планирует увеличить производство автомобилей Lada

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассчитывает в 2026 году увеличить производственный план примерно на 25% и собрать около 400 тысяч автомобилей Lada, следует из комментария журналистам президента компании Максима Соколова в кулуарах экспортного форума "Сделано в России - 2025".