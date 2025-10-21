https://ria.ru/20251021/avtovaz-2049655736.html
"АвтоВАЗ" перешел на четырехдневку
"АвтоВАЗ" планирует работать в четырехдневном графике до конца 2025 года, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов в кулуарах экспортного форума... РИА Новости, 21.10.2025
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует работать в четырехдневном графике до конца 2025 года, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов в кулуарах экспортного форума "Сделано в России - 2025".
На четырехдневный рабочий график предприятие перешло с 29 сентября.
"До конца года", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько "АвтоВАЗ
" планирует проработать в режиме четырехдневки.
"Тот план, который мы представили на утверждение директоров, он предполагает возврат (на пятидневку - ред.). Это было необходимо, чтобы разгрузить запасы (автомобилей на складах - ред.)", - уточнил топ-менеджер.
По его словам, кризис перепроизводства вызывает проблемы не только для финансовой модели компании, но и для всего авторынка.
Соколов
отметил, что благодаря этой мере в следующем году компании удастся избежать большого скопления машин
Lada на складах.
"За наш самый высоколокализованный бренд, можно уверенно говорить, что данная мера, хоть она и не простая, но тем не менее она приведет к улучшению финансового и экономического положения", - добавил топ-менеджер.
