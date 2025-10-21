"АвтоВАЗ" перешел на четырехдневку

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует работать в четырехдневном графике до конца 2025 года, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов в кулуарах экспортного форума "Сделано в России - 2025".

На четырехдневный рабочий график предприятие перешло с 29 сентября.

"До конца года", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько " АвтоВАЗ " планирует проработать в режиме четырехдневки.

"Тот план, который мы представили на утверждение директоров, он предполагает возврат (на пятидневку - ред.). Это было необходимо, чтобы разгрузить запасы (автомобилей на складах - ред.)", - уточнил топ-менеджер.

По его словам, кризис перепроизводства вызывает проблемы не только для финансовой модели компании, но и для всего авторынка.

Соколов отметил, что благодаря этой мере в следующем году компании удастся избежать большого скопления м ашин Lada на складах.

"За наш самый высоколокализованный бренд, можно уверенно говорить, что данная мера, хоть она и не простая, но тем не менее она приведет к улучшению финансового и экономического положения", - добавил топ-менеджер.