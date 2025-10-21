Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" перешел на четырехдневку
17:30 21.10.2025
"АвтоВАЗ" перешел на четырехдневку
"АвтоВАЗ" перешел на четырехдневку
"АвтоВАЗ" планирует работать в четырехдневном графике до конца 2025 года, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов в кулуарах экспортного форума... РИА Новости, 21.10.2025
россия
Презентация автомобиля Azimut на стенде "АвтоВАЗа"
Презентация автомобиля Azimut на стенде "АвтоВАЗа". Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует работать в четырехдневном графике до конца 2025 года, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов в кулуарах экспортного форума "Сделано в России - 2025".
На четырехдневный рабочий график предприятие перешло с 29 сентября.
"До конца года", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько "АвтоВАЗ" планирует проработать в режиме четырехдневки.
"Тот план, который мы представили на утверждение директоров, он предполагает возврат (на пятидневку - ред.). Это было необходимо, чтобы разгрузить запасы (автомобилей на складах - ред.)", - уточнил топ-менеджер.
По его словам, кризис перепроизводства вызывает проблемы не только для финансовой модели компании, но и для всего авторынка.
Соколов отметил, что благодаря этой мере в следующем году компании удастся избежать большого скопления машин Lada на складах.
"За наш самый высоколокализованный бренд, можно уверенно говорить, что данная мера, хоть она и не простая, но тем не менее она приведет к улучшению финансового и экономического положения", - добавил топ-менеджер.
РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России - 2025".
АвтоРоссияМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vesta
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
